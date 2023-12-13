陸官方與台商開會疑「介選」　國台辦：民進黨「扣帽子」騙選票

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

近日北京舉行「2023年全國台協會長座談會」，外傳大陸政協主席王滬寧親自主持會議，鼓勵台商明年大選踴躍回台投票，民進黨也指出這次大陸國台辦有明顯「介選」行為。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（13）日指出，每逢選舉，民進黨就會扣上「介選」的帽子，目的就是為了騙取選票。

朱鳳蓮說，現在兩岸之間任何交流活動，都會被民進黨以及某些勢力扣上「介選」的帽子。「這是正常的，這是民進黨在騙取選票。」

針對日媒《產經新聞》報導指出，王滬寧親自主持「介選」大會？朱鳳蓮強調，「根據某些媒體沒有根據的猜測，我們沒有回應。」

朱鳳蓮也澄清，「2023全國台協會長座談會」7日在北京舉行，實際活動內容是各地台商支持台商台企融入新發展格局，參與高質量發展的主題進行深入的研討和交流。

朱鳳蓮進一步說，大陸國家發展改革委、商務部等部門有關負責人，有關專家在會上介紹大陸全面深化改革，擴大高水平對外開放的各項政策措施，以及支持台商台企發展的最新的舉措，並就台胞台商關心的議題答疑解惑。

另外，針對陸委會日前表示，本屆大選「首次」沒有接獲，大陸學者「觀選團」申請來台觀察，主因是大陸方面「拒絕放行」。

朱鳳蓮回應，「本來就沒有『觀選團』，民進黨無中生有，炮製假消息，大肆炒作，煽動反中情緒，騙取選票。」