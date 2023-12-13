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大陸 大陸焦點 特派現場

陸官方查五月天疑假唱、楊丞琳失言　初步情況？國台辦回應

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2023.12.13） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

近日台灣歌手在大陸演出爆發爭議，五月天爆出疑似假唱事件，楊丞琳開演唱會「失言」引起兩岸歌迷和民眾論戰，大陸相關單位針對兩起事件出手主動調查。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（13）日證實，五月天事件正核實調查，針對楊丞琳「失言」風波，希望演藝人員自覺弘揚行風藝術和良好社會風氣。

朱鳳蓮指出，關於五月天的件，目前了解大陸方面的文化和旅遊局「正在核查具體的情況。」

朱鳳蓮表示，關於涉及到楊丞琳事件，「我們積極的支持兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員來大陸發展。」也希望相關的演藝人員自覺弘揚行風藝術，樹立良好社會形象。

▲▼五月天。（圖／CFP）

▲五月天疑似假唱引起風波。（圖／CFP）

五月天近期遭指控上海演唱會部份假唱，引起大陸官方著手調查。天團五月天的假唱風波仍在延燒，綜合陸媒報導，上海徐匯區消保委表示，《中華人民共和國消費者權益保護法》有欺詐退一賠三，如經行政部門定性後認定是欺詐，就可以按照《中華人民共和國消費者權益保護法》要求退一賠三。目前調查結果尚未公布。

楊丞琳因說出「河南人愛騙人」等話語引發大陸民眾不滿，昨13日傳出演唱會主辦方被當地政府約談，該起事件正等待處理結果。

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