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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「侯康配」再推競選影片！配音「聲優」曝光　李艷秋獻聲力挺

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今公布最新「侯康配」競選影片，以「民主要制衡，政黨要輪替」為核心理念，為主流民意發聲。影片中的配音激似資深媒體人李艷秋，經《ETtoday新聞雲》記者詢問後，侯辦隨後證實並表示，歡迎所有認同民主制衡，支持政黨輪替理念的人一起站出來。

侯友宜競辦新聞組副召集人錢震宇表示，蔡英文2015年曾說「民主的意義就是做不好就下台反省」，賴清德也曾說「政黨輪替是人民的心聲」，今天面對民進黨違法亂政、鴨霸的一黨專制，人民早就受不了，大家看到了民進黨的貪腐無能、看盡了民進黨的貪得無厭，更看到了民進黨的無法無天，所以要引用蔡賴的話，「做不好就下台，民主制衡就是要政黨輪替！」

▲▼ 侯友宜競選辦公室公布競選廣告 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

▲侯友宜競選辦公室公布競選廣告。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

錢震宇表示，之前公佈侯康配影片後，獲得很大回響。大家也都看到侯趙兩人默契十足，而且一拍即合，今日釋出的五支影片，包括國語、台語、字幕、語錄、花絮不同版本，風格多元、理念一致，展現在關鍵時刻，國民黨派出最佳拍檔，希望用最真誠理念、務實的態度，跟堅定信心，贏回人民的信任，讓台灣人再次展現民主，再一次政黨輪替。

其中「語錄篇」廣告裡，記者發現，影片配音聲音激似李艷秋，她提到「智者告訴我們，發動戰爭的人往往是國家領袖，而不是人民；愛因斯坦也說，和平不能靠武力來維持，只能靠理解來實現」。錢震宇證實，李艷秋是資深媒體前輩，也是重要的意見領袖，歡迎所有認同民主制衡，支持政黨輪替理念的人一起站出來。
 

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