「巔峰時期的周海媚有多正？」　PTT讚美貌是選美等級：魅力會勾人

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記者施怡妏／綜合報導

香港女星周海媚11日因病搶救無效離世，享年57歲，讓許多粉絲感到相當不捨，因演出《倚天屠龍記》被封為「最美周芷若」，就有網友表示，「巔峰時期的周海媚有多正？」貼文一出，網友紛紛大讚周海媚的氣質出眾，「小時候就是為了她去看倚天的」。

有網友在PTT發文，「巔峰的周海媚有多正？」周海媚是世人心中永遠的周芷若，艷麗不可方物，好奇巔峰時期的周海媚有多正。

對此，網友紛紛表示，「周海媚無論外貌、氣質都很頂」、「很多人國小國中時有被電到吧，真的女神」、「是選美等級的外表」、「她的滅絕也是唯一一版不討厭的滅絕」、「以前那個年代的港星都好有韻味」、「周海媚還有一部雌雄大老千，我記得她在這部超美的」、「周海媚是永遠的周芷若」、「周海媚真的有一股魅力，會勾人的那種」、「周海媚的臭臉很經典」、「周海媚的氣質無敵」、「五官端正、皮膚白、大長腿，媚而不俗」。

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周海媚是香港演藝圈有名的「不老玉女」，演過無數古裝劇美人角色，其中又以《倚天屠龍記》周芷若一角最為人熟知，在戲中的絕美容貌、堅毅眼神和嫵媚姿態，被封為「最美周芷若」；24年後，於2019年參演新版《倚天屠龍記》，演的是周芷若的師父「滅絕師太」，雖然角色輩分上升，但保養有道的容顏，仍令大批觀眾驚艷，再次受封「最美滅絕師太」。

▼周海媚飾演的周芷若被人評價為「像是從書中走出來」。（圖／翻攝自微博）

