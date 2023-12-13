　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「巔峰時期的周海媚有多正？」　PTT讚美貌是選美等級：魅力會勾人

記者施怡妏／綜合報導

香港女星周海媚11日因病搶救無效離世，享年57歲，讓許多粉絲感到相當不捨，因演出《倚天屠龍記》被封為「最美周芷若」，就有網友表示，「巔峰時期的周海媚有多正？」貼文一出，網友紛紛大讚周海媚的氣質出眾，「小時候就是為了她去看倚天的」。

有網友在PTT發文，「巔峰的周海媚有多正？」周海媚是世人心中永遠的周芷若，艷麗不可方物，好奇巔峰時期的周海媚有多正。

對此，網友紛紛表示，「周海媚無論外貌、氣質都很頂」、「很多人國小國中時有被電到吧，真的女神」、「是選美等級的外表」、「她的滅絕也是唯一一版不討厭的滅絕」、「以前那個年代的港星都好有韻味」、「周海媚還有一部雌雄大老千，我記得她在這部超美的」、「周海媚是永遠的周芷若」、「周海媚真的有一股魅力，會勾人的那種」、「周海媚的臭臉很經典」、「周海媚的氣質無敵」、「五官端正、皮膚白、大長腿，媚而不俗」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周海媚是香港演藝圈有名的「不老玉女」，演過無數古裝劇美人角色，其中又以《倚天屠龍記》周芷若一角最為人熟知，在戲中的絕美容貌、堅毅眼神和嫵媚姿態，被封為「最美周芷若」；24年後，於2019年參演新版《倚天屠龍記》，演的是周芷若的師父「滅絕師太」，雖然角色輩分上升，但保養有道的容顏，仍令大批觀眾驚艷，再次受封「最美滅絕師太」。

▼周海媚飾演的周芷若被人評價為「像是從書中走出來」。（圖／翻攝自微博）

▲周海媚經典角色回顧。（圖／翻攝自微博）

ET快訊
狂被檢舉記點！　50人聚集抗議：快無法生存
快訊／殘殺16歲少女、槍殺證人　兇手確定逃死
周海媚「最後遺作」　殺青10年至今未播出
台中長腿妹摩天輪「老漢推車」　警方要查了
快訊／台南弒母命案！兒持刀「猛捅胸口」殺死媽
獨／熊霓跟胡瓜緋聞扯不清　熊爸怒：我幹嘛幫我女兒炒新聞
周海媚「搶救病歷」外流！臨終細節驚人　官方要查了
快訊／《荒唐分局》男星離世　享壽61歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年最後水逆！「6星座」受重災　兩波衰運逃不過

去大陸出差　3狀況超麻煩「現金愛收不收」：寧願去其他國家

不想返鄉！年輕人「曝投票1狀況」爆尷尬　PTT炸鍋：血淚換來的

正妹老師「國道飆速」還PO網炫耀　校長：列入考核研議是否續聘

最愛周海媚演的哪個角色？「不只周芷若」粉絲再推4個：難得不討厭

細看《帝王條款》力挺國中生！他揭關鍵：跟歧視和弱勢哪有關？

妹子邀男友共浴沒鎖門！下秒聽開門「啊」一聲…嚇傻：被看光了

防記點黃牛！公路局祭「稽核程式」抓點數異常移轉　偽造移送調查

周末氣溫暴跌！最凍「只有13度」時間曝　下周回溫1天又轉冷

年關將至！「3生肖」事業運勢最慘　面臨職涯危機

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

橘色惡魔飯店快閃演出　吹奏搭配整齊花式舞蹈

今年最後水逆！「6星座」受重災　兩波衰運逃不過

去大陸出差　3狀況超麻煩「現金愛收不收」：寧願去其他國家

不想返鄉！年輕人「曝投票1狀況」爆尷尬　PTT炸鍋：血淚換來的

正妹老師「國道飆速」還PO網炫耀　校長：列入考核研議是否續聘

最愛周海媚演的哪個角色？「不只周芷若」粉絲再推4個：難得不討厭

細看《帝王條款》力挺國中生！他揭關鍵：跟歧視和弱勢哪有關？

妹子邀男友共浴沒鎖門！下秒聽開門「啊」一聲…嚇傻：被看光了

防記點黃牛！公路局祭「稽核程式」抓點數異常移轉　偽造移送調查

周末氣溫暴跌！最凍「只有13度」時間曝　下周回溫1天又轉冷

年關將至！「3生肖」事業運勢最慘　面臨職涯危機

《沙丘：第二部》預告來了！甜茶、千黛亞墜愛河　「命運宿敵」現身

屁孩聚疏洪道尬車飆車！囂張燒胎還PO網　7人送辦再收15萬罰單

荷蘭乳品公司為縮減成本　未來2年將裁1800人

國內債券ETF逼近2兆年增6成　過半經理人看好明年

川普可能在2024美國總統大選勝出　路透分析4大理由

快訊／獵鷹戰績不佳教練團改組？　球團總監吳志偉離隊

陸官方與台商開會疑「介選」　國台辦：民進黨「扣帽子」騙選票

獨／從北門升級成凱道！　柯文哲順利搶下「選前之夜」1／12凱道路權

今年最後水逆！「6星座」受重災　兩波衰運逃不過

去大陸出差　3狀況超麻煩「現金愛收不收」：寧願去其他國家

大熊貓爬樹上突練倒立　熟練左右搖晃腿超興奮

生活熱門新聞

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

恐跌破8℃　2波冷空氣「後面的更強」

陸客來台寫下真實心得：跟網路講的不一樣

人妻撿手機送警局！被告偷竊怒：社會怎麼了

超派炸雞創始店突換人經營　超哥證實

挑戰首波寒流時間曝　周末「溼答答冷氣團」先來

聖誕節有人陪！12月桃花旺TOP4星座

野生相澤南現身台北！超短牛仔褲辣洩「鉛筆美腿」

2024年三生肖財運最旺

台灣人為何不去中國玩？原因讓陸網也認同

更多熱門

相關新聞

周海媚搶救病歷疑被洩露！衛健部門：正在調查

周海媚搶救病歷疑被洩露！衛健部門：正在調查

已故藝人周海媚疑似電子病歷截圖12月12日被流出，病歷顯示為北市順義區某醫院。微博上也瘋傳她11日掛急診的病歷單，平時獨居的她當天早上被同事發現倒臥在地，當下已經失去意識，趕緊打電話叫救護車，但到院前已經身體僵硬、冒出屍斑。12月13日，北市順義區衛健委回覆稱，稱已關注到該情況，正介入調查。

4嫌洗劫港名錶世家搶走25隻名錶 最貴Richard Mille值1600萬

4嫌洗劫港名錶世家搶走25隻名錶 最貴Richard Mille值1600萬

周海媚曾秘戀黎明「在他57歲生日當天過世」！

周海媚曾秘戀黎明「在他57歲生日當天過世」！

周海媚爆2病史「已咳嗽、呼吸困難1周」！

周海媚爆2病史「已咳嗽、呼吸困難1周」！

周海媚獨居「第一發現人曝」

周海媚獨居「第一發現人曝」

關鍵字：

周海媚倚天屠龍記香港周芷若

讀者迴響

熱門新聞

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚猝逝「混亂27hrs」完整時間軸一次看！

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚前夫悲痛發聲：久久不能平靜

周海媚突病逝「前夫呂良偉爆早知情」！

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面