周海媚「搶救病歷」外流！臨終細節驚人　官方要查了





▲已故藝人周海媚疑似電子病歷截圖12月12日被流出。（圖／翻攝自微博／周海媚工作室）

記者鄭思楠／綜合報導

已故藝人周海媚疑似電子病歷截圖12月12日被流出，病歷顯示為北京市順義區某醫院。微博上也瘋傳她11日掛急診的病歷單，平時獨居的她當天早上被同事發現倒臥在地，當下已經失去意識，趕緊打電話叫救護車，但到院前已經身體僵硬、冒出屍斑。12月13日，北京市順義區衛健委回覆稱，稱已關注到該情況，正介入調查。

據《極目新聞》報導，12月12日，周海媚工作室對外發布訃告，宣布周海媚因病醫治無效，於2023年12月11日去世，享年57歲。

12日晚，疑似周海媚生前送醫院搶救的電子病歷截圖在網上被流傳，病歷上顯示醫院為北京順義區某醫院，並記載了周海媚個人資料、就診時間等相關資訊。

網路上曝光的電子病歷顯示，周海媚11日上午10時被同事發現倒地不起，喪失意識，因而緊急送北京某醫院急診。隨行的同事還向醫院透露，周海媚最近一週出現咳嗽、嘴憋症狀，也曾在家中自行吸氧，10日晚間嘴憋嚴重。

過去外界傳聞周海媚長期受到紅斑性狼瘡困擾，當時本人也跳出來澄清。瘋傳的電子病歷卻顯示，周海媚有高血壓、系統性紅斑性狼瘡等病史。此外，病歷上還寫著周海媚在12月11日上午11時到院檢查時已經離世，「意識喪失，全身僵硬冰涼，可見屍斑，心跳停止，呼吸停止……。」

電子病歷一出，引發網友撻伐，認為醫院相關人員不該將病人狀況放上網，有網友更痛批這名爆料醫事人員「毫無道德底線」、「太沒有醫德了」。目前，該電子病歷已遭刪除。

13日，北京市順義區衛健委工作人員回覆稱，已關注到相關情況，「業務科室在處理這個事情，調查出來後會第一時間對外公佈結果。」