4嫌洗劫港名錶世家搶走25隻名錶　最貴Richard Mille值1600萬

▲港警在名錶世家店面進行採證工作。（圖／香港01）

文／香港01

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」昨（12）日遇劫，遭多名匪徒持刀槌闖入，掠去多隻名錶。「名錶世家」東主（老闆）李先生接受《香港01》電話訪問表示，被掠去6隻Richard Mille、多隻百達翡麗（PP）、愛彼（AP）及其他牌子等名錶。

▲名錶Richard Mille價值400多萬元港元（約1600萬元新台幣）。（圖／翻攝名錶世家IG）

消息稱，初步總值約3000萬港元（約1.21億元新台幣），李先生稱其中最貴一隻手錶為Richard Mille 35-03型號，價值400多萬元港元（約1600萬元新台幣）。惟李先生補充，實際損失仍有待點算。

李先生表示，事發時店內只有數名員工，沒有客人，當時首先有一名香港人「入嚟問嘢（進來問東西）」，惟該港人開門後，隨即有3至4名身穿連身衛衣、戴口罩的匪徒，「跟住個香港人衝入嚟（跟香港人衝進來）」，港人「即刻跑出去」，蒙面匪徒當中，一人用槌扑爆飾櫃玻璃，兩人用刀指嚇職員。他又稱懷疑最先入店的港人亦為匪徒同黨。警方則表示，匪徒掠去多隻手錶後登車逃去。

▲港警在破碎的玻璃前採集指紋。（圖／香港01）

翻查資料，「名錶世家」東主李先生在2020年亦曾遇劫。7月23日晚上7時許，他路經當時在加連威老道47號的店舖對開行人路時，遭4名南亞漢拳打腳踢襲擊，搶去其手上一隻約值140萬元（港元，下同）、全球限量50隻的Richard Mille RM61黑白跑道限量版名錶、10萬元鑽石耳環及一條頸鏈。警方其後於一停車場尋回耳環及頸鏈。

李翌日接受《香港01》訪問時表示，從附近店舖得知，涉案南亞裔男子在案發當日下午3、4時已在附近徘徊，懷疑是「踩線」尋找目標。

▲香港名錶世家粉絲頁上的名錶。（圖／翻攝名錶世家IG）

警方表示，周二（12）日下午3時10分，接獲尖沙咀加連威老道25號店鋪職員報案，指一名約20歲男子懷疑佯裝顧客進入上址，四名年約20至25歲的非華裔男子繼而行近上址櫃枱聲稱打劫，職員及上址其他同事被四人以兩把約30厘米（公分）長的刀指嚇，其後四人以鐵錘破壞一個玻璃展櫃，共劫去約25隻手錶，總值約4000萬元。

四人逃去登上由另一名人士駕駛的私家車，沿加連威老道往漆咸道南方向逃去。經初步調查，案件列行劫，交由油尖警區重案組跟進，暫未有人被捕。

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