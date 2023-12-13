捷運公車「1款包包」一堆人在背　惹火她！全場吵翻：很方便

▲原PO認為，背後背包很佔空間。（示意圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／劉維榛報導

「為什麼一堆人都喜歡背後背包？」一名妹子抱怨，在擁擠的捷運或公車上，「他們的後背包成了另一個製造空間阻塞的來源」，讓她無法理解「到底是能有多方便？」文章引發網友吵翻，「活著真累，現在連背個包包都會被靠北」，也有人解釋「背後背包不是問題，問題是在公眾狹小空間不改前背的人」。

一名女網友在Dcard困惑表示，搭捷運或公車時，通勤尖峰期空間已經很擠了，「他們的後背包成了另一個製造空間阻塞的來源」，且旁人還會被包包磨到身體。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，原PO還說，背後背包的人坐位置時，還得把包包卸下來才能入座，讓她不禁質疑「到底是能有多方便？」

底下網友熱議，「深有同感，每次在捷運上都被一堆背包變熱壓吐司」、「我上車都會改手提，但講真的，很擠的時候，我寧願陌生人貼著我的後背包，也不要貼著我的背」、「後背包超級方便！包包很重或遇到人多時，我就會往前背，怕錢被偷之類的」、「可以接受後背包，畢竟有些人要帶的東西比較多，但可否注意一下後面的人，我每次都被撞超大力，結果背包主人也完全不鳥我」、「這也能抱怨喔？為什麼妳要搭捷運？搭Uber啊」。

有網友也解釋，「背後背包不是問題，問題是在公眾狹小空間不改前背的人，去一趟日本就知道了，他們都會這樣做也有標語宣導」、「東西多又重，後背包就比較方便啊，別人覺得方便就好，然後捷運有宣導，背後背包往前背或手提，只是遵守的人不多而已」、「通常人多我都會把後背包拿下來放腳邊」。

▼網友吵翻了。（圖／翻攝Dcard）

