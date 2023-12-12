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日本旅客解鎖北捷「借錢搭捷運」隱藏服務！全場驚：第1次知

台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

「原來台北捷運有如此的服務！」日本作家、台灣女婿吉岡桃太郎9日在粉專分享，日本朋友來台灣旅遊，到捷運站才發現忘記帶錢包出門，沒想到意外解鎖台北捷運超貼心的「旅客欠費」服務。貼文一出，台灣網友也驚呆，「我還第一次知道捷運有這個服務，真棒！」

吉岡桃太郎在粉專「吉岡桃太郎～台灣囝婿の台灣讚、日本棒」表示，日本朋友把悠遊卡放在錢包裡，卻忘記帶錢包出門，到捷運站才發現這件事，「這麼糊塗的人，很多日本人可能覺得『應該回去拿錢包』吧？但北捷竟然有『借錢搭捷運』的服務！」

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貼文引發熱議，許多台灣網友也直呼不知道有這項服務，「原來台灣有！好暖心的服務喔」、「長知識了，我也現在才知道！」也有人表示，「不只捷運，台鐵、警察局都有類似的服務哦」、「高中就借過，至少2次了。」

其中，有過來人則分享，「沒帶證件也無法用這個借錢搭車，因為我有一次全部沒帶、趕著上班，他問我有帶證件嗎？我說沒有，他說那無法借喔！」

事實上，今年4月也曾有一名女網友因急著出門上課，忘了帶錢包和悠遊卡，遇到兩位天使站務員，協助她用身分證借一趟卡費，「拿著收據（旅客欠費處理單）到任何捷運櫃台都可以還款。」據悉，旅客欠費的服務從1998年就有了，不過申請乘客要滿18歲以上，並出示證件辦理，若還有欠費情形，就不能再次申請。

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