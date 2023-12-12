　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中斷400天！「台中最夢幻公車」865路復駛中橫公路

▲中斷逾400天，台中最夢幻公車路線865路復駛中橫公路。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中最夢幻公車路線865路復駛中橫公路，適逢楓紅季，吸引不少遊客上山賞楓。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

歷經14個月，被封為夢幻路線的台中市區公車865路終於恢復運行，台中市交通局表示，日前865路公車再度復駛中橫公路，銜接豐原車站至梨山風景區，提供每日往返共6班次服務，復駛2周以來每班次載客率超過8成，相較之前往返梨山須繞駛合歡山，省下1個半小時車程，近期正值梨山賞楓季，更吸引不少遊客搭乘865路到梨山遊憩。

交通局長葉昭甫表示，865路公車為銜接豐原市區至梨山地區重要路線，原規劃行駛中橫公路；去年10月中橫公路靈甫橋路段道路坍方封閉，為保障梨山基本民行需求，交通局協調豐原客運865路改道合歡山路段，雖改道後路程多了1個半小時，但仍可滿足梨山居民往返市區通勤、通學及就醫等基本交通需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中橫路斷歷經1年又50天後修復完成，865路於今年11月20日正式復駛中橫公路，大幅降少梨山市民通勤時間。葉昭甫表示，相較改道期間每日往返僅2班次，目前規劃每日往返6個班次，以提高梨山地區民眾交通便利性，並鼓勵遊客搭乘大眾運輸前往梨山遊憩，但提醒賞楓季節到來，865路搭乘人數較多，建議欲前往梨山觀光的旅客，提前到豐原客運官網預約座位。

ET快訊
才奪回蘇打綠　青峰突拋震撼彈：恐是最後一次
台中七期豪宅53組人馬搶標　隔壁住戶驚：景氣這麼好？
快訊／高雄法師翻車了！　四輪朝天
80萬人被記點！　兩大違規曝
快訊／19歲男女雙亡！　機車撞成碎片
快訊／北市環保局大樓火警！2人受困搶救中　民眾堅持丟垃圾
學生問「學文言文要幹嘛？」　美女國文老師1情境神回
獨／穩交瑤瑤？　胡睿兒8字證實關係
繞不出去鬼打牆　男失溫睜眼亡
新冠死亡創5週新高！　1族群最多

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北一女師轟108課綱無恥　全教產：以政治平衡為導向的結果

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！校方急刪文

台南街頭驚見「聖誕老人+雪橇」　網友嗨翻：超幸運...本尊找到了

中斷400天！「台中最夢幻公車」865路復駛中橫公路

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋...財運大爆發

接到客人訂單「備註附2紅心」　他見1要求傻了：鼻子很酸是真的

「躺平族」、「過度努力」是現代社會慣性　心理師8字給解方

環球科大末代心願樹「星願心願 Wish Forever」　集500聖誕禮傳愛

顏值高、實力強又溫柔讓人招架不住　盤點那些年愛過的10位二次元男神

學生問「學文言文要幹嘛？」　美女國文老師1情境神回

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

自己洗車要投多少錢？　男全清理完只花130元

網突傳周海媚離世消息！　友人「暫未取得聯繫」...工作人員拒回應

北一女師轟108課綱無恥　全教產：以政治平衡為導向的結果

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！校方急刪文

台南街頭驚見「聖誕老人+雪橇」　網友嗨翻：超幸運...本尊找到了

中斷400天！「台中最夢幻公車」865路復駛中橫公路

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋...財運大爆發

接到客人訂單「備註附2紅心」　他見1要求傻了：鼻子很酸是真的

「躺平族」、「過度努力」是現代社會慣性　心理師8字給解方

環球科大末代心願樹「星願心願 Wish Forever」　集500聖誕禮傳愛

顏值高、實力強又溫柔讓人招架不住　盤點那些年愛過的10位二次元男神

學生問「學文言文要幹嘛？」　美女國文老師1情境神回

港務公司大力推動職場員工健康服務　高市府給優良獎

喚起遙遠回憶！門諾失智長輩手畫友善月曆　張張訴說年輕故事

北一女師轟108課綱無恥　全教產：以政治平衡為導向的結果

清潔5坪房間...扯下「20條完整蛇皮」超驚悚　屋主嚇：連續10年了

巨人送兄弟、桃猿「香蕉蛋糕」吉祥物搶戲　宣布組最強啦啦隊來台

中捷延伸南投！蔡培慧稱爭取補助做規劃　縣府秀公文：是許淑華

青峰突拋震撼彈！　蘇打綠才宣布辦巡演...他驚吐：恐是最後一次

國1北上火燒車！老賓士突冒煙起火　駕駛求警消先救高爾夫球具　

藍委護侯嗆葛來儀親綠、不有名　綠委批沒風度：蹭翻車還回頭嫌人家

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！校方急刪文

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

生活熱門新聞

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

2023台灣人最關心的是他　消失已半年

今起華航全航線87折！飛日本6千

2024年三生肖財運最旺

今年最後一波運勢！「3生肖」財運大爆發

友突LINE送禮「大杯星巴克」她卻傻眼　釣出一票苦主

日本旅客解鎖北捷「隱藏服務」　台人也驚呆

屋主買地裝鐵門　鄰居嗆：找立委喬

Joeman新片罕見平價對決平價！本人認經費拮据

今轉雨降10℃！下波入冬最強極地大陸氣團挑戰寒流

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

遲到被扣1000！工讀妹「接闆娘電話」更火了

更多熱門

相關新聞

土地公前動手！街友拿花瓶痛砸阿北頭部10次

土地公前動手！街友拿花瓶痛砸阿北頭部10次

台中市豐原區中正路上一間土地公廟傳出傷人案，一名20多歲傅姓街友昨日一早跟一名52歲柯男發生衝突，傅姓男子拿起土地公擺放的花瓶、隨身酒瓶攻擊柯男頭部，至少連砸10次，連花瓶變成碎片也不放手，相當惡劣。警方正全力追捕中。

53組人馬搶破盤七期豪宅　隔壁住戶到場驚：景氣這麼好？

53組人馬搶破盤七期豪宅　隔壁住戶到場驚：景氣這麼好？

阿姨母湯啦！路中突停撿手機摔進快車道

阿姨母湯啦！路中突停撿手機摔進快車道

洗錢上百億！水房藏「蔡上機同棟商辦」詐200人

洗錢上百億！水房藏「蔡上機同棟商辦」詐200人

魔鬼細節難逃！醫院退役CT進駐南區法醫影像中心

魔鬼細節難逃！醫院退役CT進駐南區法醫影像中心

關鍵字：

865路台中公車

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

《浩劫前夕》上市4天開發團隊解散

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

cos山道超商妹遭轟「脫衣賣肉」黃捷反擊

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面