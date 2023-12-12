中斷400天！「台中最夢幻公車」865路復駛中橫公路

▲台中最夢幻公車路線865路復駛中橫公路，適逢楓紅季，吸引不少遊客上山賞楓。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

歷經14個月，被封為夢幻路線的台中市區公車865路終於恢復運行，台中市交通局表示，日前865路公車再度復駛中橫公路，銜接豐原車站至梨山風景區，提供每日往返共6班次服務，復駛2周以來每班次載客率超過8成，相較之前往返梨山須繞駛合歡山，省下1個半小時車程，近期正值梨山賞楓季，更吸引不少遊客搭乘865路到梨山遊憩。

交通局長葉昭甫表示，865路公車為銜接豐原市區至梨山地區重要路線，原規劃行駛中橫公路；去年10月中橫公路靈甫橋路段道路坍方封閉，為保障梨山基本民行需求，交通局協調豐原客運865路改道合歡山路段，雖改道後路程多了1個半小時，但仍可滿足梨山居民往返市區通勤、通學及就醫等基本交通需求。

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中橫路斷歷經1年又50天後修復完成，865路於今年11月20日正式復駛中橫公路，大幅降少梨山市民通勤時間。葉昭甫表示，相較改道期間每日往返僅2班次，目前規劃每日往返6個班次，以提高梨山地區民眾交通便利性，並鼓勵遊客搭乘大眾運輸前往梨山遊憩，但提醒賞楓季節到來，865路搭乘人數較多，建議欲前往梨山觀光的旅客，提前到豐原客運官網預約座位。