俄軍戰車毀了！　北韓製劣質彈藥「還沒發射就爆炸」

▲ 網路流傳俄軍BM-21戰車自爆後的慘況。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍傳出在烏克蘭戰場上使用北韓提供的武器，卻因砲彈和彈藥品質低劣深受其害，因火藥填充狀況參差不齊，接連發生還未發射就爆炸或射程不一等問題，不僅影響射擊精準度，更導致武器損毀。

韓媒《朝鮮日報》援引烏克蘭《防務快報》（Defense Express）及波蘭ESSA等媒體12日報導指出，一輛俄軍BM-21戰車自爆的影片近期在社群媒體曝光，可見砲管及砲塔完全損毀，推測是剛投入最前線的北韓劣質彈藥在內部爆炸所致。

This destroyed Russian BM-21 clearly exploded from the inside out. I suspect that a faulty grad rocket was the reason. Made in Russia or Made in Northkorea.



Source: https://t.co/ieZEES57Fn#Ukraine pic.twitter.com/RbzfP7O3fO — (((Tendar))) (@Tendar) December 10, 2023

ESSA報導，俄軍開始使用北韓提供的彈藥後，面臨意想不到的問題，由於北韓製彈藥品質不佳，如軍事專家先前所料，因為彈藥自爆導致自走砲受損等事故逐漸增加。

《防務快報》9日也披露，隨機拆解5枚北韓提供給俄軍的152毫米榴彈砲，發現裝藥量有多有少，甚至出現裝填不同種類的火藥或是缺少銅線等狀況，導致射程不一，而飛行軌跡及距離不穩定會降低射擊精準度，有礙任務執行。

近來接連傳出北韓為取得衛星發射體相關技術，向莫斯科提供武器以填補俄軍在烏克蘭戰爭中耗損的砲彈及飛彈。美國白宮10月披露，北韓趁領導人金正恩訪俄時，運輸上千個6公尺貨櫃至俄國，其中裝有將用於烏克蘭的攻擊性武器，但未具體說明武器種類，僅稱包含「彈藥及軍事裝備」。