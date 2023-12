俄軍戰車毀了！　北韓製劣質彈藥「還沒發射就爆炸」

▲ 網路流傳俄軍BM-21戰車自爆後的慘況。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄軍傳出在烏克蘭戰場上使用北韓提供的武器,卻因砲彈和彈藥品質低劣深受其害,因火藥填充狀況參差不齊,接連發生還未發射就爆炸或射程不一等問題,不僅影響射擊精準度,更導致武器損毀。

韓媒《朝鮮日報》援引烏克蘭《防務快報》(Defense Express)及波蘭ESSA等媒體12日報導指出,一輛俄軍BM-21戰車自爆的影片近期在社群媒體曝光,可見砲管及砲塔完全損毀,推測是剛投入最前線的北韓劣質彈藥在內部爆炸所致。

This destroyed Russian BM-21 clearly exploded from the inside out. I suspect that a faulty grad rocket was the reason. Made in Russia or Made in Northkorea.



Source: https://t.co/ieZEES57Fn#Ukraine pic.twitter.com/RbzfP7O3fO