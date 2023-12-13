周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師揭「恐怖症狀」：蝴蝶斑不算什麼

▲周海媚罹患紅斑性狼瘡，因病在北京過世。（圖／資料照）



記者柯振中／綜合報導

香港女星周海媚因病過世，享年57歲，消息震撼了兩岸三地的網友，「紅斑性狼瘡」這項疾病也被拿出來討論。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇表示，他記憶中遇到紅斑性狼瘡的案例，是在實習醫師時期，一旦罹患了這種疾病，就預告著「容易全身器官衰竭的結局」，也希望藝人團隊日後可以在第一時間坦誠，不要給粉絲太高的期待。

姜冠宇在臉書粉專上分享，他記憶中遇過紅斑性狼瘡的案例，是實習醫師時期，一位兒科病房的女童，當時患者家屬照顧得十分心碎，女童的媽媽只要看到血尿顏色變深，就會半夜崩潰，甚至想搶值班醫師的手機，哭喊著想將教授請來處理。

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姜冠宇解釋，紅斑性狼瘡是種全身性的自體免疫疾病，一旦罹患了這種病，也就預告著「容易全身器官衰竭的結局」。他提到，是否有顏面蝴蝶斑不能代表什麼，危險的是這種疾病會攻擊腎臟絲球，導致蛋白血尿，也有可能出現血栓、血管炎、缺氧、肺泡出血等症狀，就連視網膜也有可能被攻擊，甚至還有中樞神經病變導致癲癇的案例。

▲周海媚過世的消息讓兩岸三地網友十分震驚。（圖／翻攝自微博／周海媚工作室）



姜冠宇說，成人的紅斑性狼瘡，是由皮質素與免疫抑制劑在控制，但也難免出現低白血球症的情況，容易導致各式各樣的感染，重點是突如其來地發作，就會離器官衰竭更進一步，這也是照顧反覆發作的患者時，家屬感到挫折的原因，因此支持病患身邊的家人、照顧者同樣是很重要的事。

他還建議，藝人經營團隊日後做公關處理時，應該在第一時間坦誠，別給粉絲過多的期待，「進加護病房就說進加護病房，搶救中就說搶救中」，別一下子謠傳不在人世、一下又立刻回歸，結果最後真的離開，這樣會對粉絲造成莫大的傷害，「面對重症，無論結果好壞，坦誠、互相支持，才是好的步調。」