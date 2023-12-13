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周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

▲周海媚。（圖／翻攝自微博／周海媚工作室）

▲周海媚病逝震驚各界。（圖／翻攝周海媚工作室微博）

記者陳俊宏／綜合報導

香港女星周海媚過世，享年57歲。友人田啟文表示，周海媚長期受到紅斑性狼瘡困擾。對此，林口長庚醫院曾提醒，紅斑性狼瘡患者避免食用過多「感光蔬菜」，另禁吃補品和苜蓿芽。

林口長庚風敏濕過免疫科2020年曾在臉書發文指出，紅斑性狼瘡是免疫功能異常所致，並非缺乏免疫力，因此食用所謂能增加免疫力的補品，例如靈芝、人蔘等，恐會活躍異常的免疫細胞，更容易使病情惡化。

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林口長庚風敏濕過免疫科指出，苜蓿芽含有左旋大豆氨基酸（L-canavanine），會增加自體免疫疾病的發炎反應，而引發或加重病情；香菜、芹菜、九層塔香等感光蔬菜避免食用過多，以免引起光過敏反應；此外，禁菸、酒等刺激性食物，也避免服用荷爾蒙。

▼紅斑性狼瘡的飲食禁忌。 （圖／翻攝「林口長庚風濕過敏免疫科」臉書

（圖／翻攝「林口長庚風濕過敏免疫科」臉書）

林口長庚風敏濕過免疫科說，若有懷孕計畫的患者，必須先與醫生討論；另外，患者可能缺乏某些維生素，建議從飲食中攝取外，例如多吃牛奶、小魚乾、深綠色蔬菜等，可增加體內的維生素D，若想額外補充營養保健品，請務必先與醫師討論，切勿自行服用。

周海媚11日過世，她的工作室發出聲明，「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」證實瘋傳一天的噩耗。她的媽媽也沉痛發聲，「親愛的海媚，希望妳到了另一個世界會繼續快樂，家人以妳為榮。」

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