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大陸 大陸焦點 特派現場

周海媚病逝「最初爆料者」嚐盡冷暖！　攻擊者今全噤聲

▲▼地瓜熊老六也攻擊最初發文者，目前也已經刪除。（圖／翻攝微博）

▲地瓜熊老六也攻擊最初發文者，目前也已經刪除。（圖／翻攝微博）

記者葉國吏／綜合報導　

「最美周芷若」周海媚證實離世，讓許多粉絲感到相當不捨。當初最先爆料的帳號也在這兩天歷經人間冷暖，許多當初前往抨擊的網友現在全都噤聲，就連博主地瓜熊老六也是悄悄刪文，被嘲諷是「大街罵人、小巷道歉」。

微博帳號「@VVVV幽蘭露露」在12/11時發文「一代女星殞落意外離世 周海媚」引起許多關注，底下網友紛紛留言要求姐姐快點出面闢謠。而該帳號也引來許多網友留言攻擊，表示造謠者將報警處理。

▲▼微博留言罵最初發文者。（圖／翻攝微博）

▲▼微博網友留言罵最初發文者。（圖／翻攝微博）

▲▼微博留言罵最初發文者。（圖／翻攝微博）

過了一晚，「@VVVV幽蘭露露」悄悄把爆料文章刪除、同時更改帳號名稱為「nishiwode86」，帳號內也已經看不到任何內容。但網友仍不放過，11日在生日動態留言「已經報警」、「換頭像，改名字，你也跑不了，已經報警給北京110」、「這就是你發的吧？如果是真的你怕什麼？如果是假的請出來認錯！你搞得粉絲很難過知道嗎？真假你都的說個清楚明白呀。」

▲▼微博留言罵最初發文者。（圖／翻攝微博）

豈料，12日晚間周海媚工作室證實死訊，震驚所有粉絲，原本被罵爆「nishiwode86」瞬間洗白，12日晚間又有網友前往留言「真的不幸離世了」、「既然是真的為啥要刪除然後改名啊？看不懂這個騷操作」、「我想知道如果她說的是真的 這些罵人的該怎麼處置。」截至13日清晨為止，「nishiwode86」尚無任何發文。

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