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周海媚的周芷若有多強？「1細節」全場跪了：黑化只靠眼神

▲周海媚經典角色回顧。（圖／翻攝自微博）

▲眾人熱議周海媚版本的周芷若有多厲害。（圖／翻攝自微博）

記者鄺郁庭／綜合報導

藝人周海媚11日因搶救無效離世，享年57歲。過去她曾演出1994年版本的《倚天屠龍記》，被封為「最美周芷若」。就有網友列出歷代周芷若，發現唯獨周海媚版本沒有畫濃妝、換成深色服裝，來表現角色黑化後的狀態。話題引來眾人狂讚，直呼周海媚版本的周芷若真的強，「她一瞪就夠了，殺氣十足。」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「周海媚版周芷若，黑化後沒畫濃妝+深色衣？」文中列出幾代《倚天屠龍記》的周芷若演員，分別是1994年的周海媚、2001年的佘詩曼、2003年的高圓圓以及2019年的祝緒丹。當中除了周海媚，其他演員飾演的周芷若，在黑化後都被改為濃妝、深色戲服。

原PO就好奇，「幾個知名版本的倚天屠龍記，周芷若被張無忌逃婚後，周海媚版反而沒畫濃妝、穿深色衣服來表現黑化的周芷若？卦？」

貼文一出，眾人紛紛留言，「她一瞪就夠了，殺氣十足」、「不用靠化妝，眼神就夠殺了」、「黑化後，眼睛真的兇兇的」、「不需要靠妝跟衣著」、「她就是周芷若」、「當時周海媚的版本，黑化我還是喜歡」、「那個斜眼瞪人真是經典」、「周海媚詮釋的芷若讓我認識了女人」、「周海媚的眼神很棒，當時我有看電視」、「靠演技就可以讓觀眾區別」、「周瞪人，是男人都會抖兩下。」

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