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博客來年度「十大暢銷書籍」排行　《原子習慣》霸榜、這本企業家激推

文／Workworks職場人

職場人們平時有閱讀書籍的習慣嗎？閱讀書籍不僅能提升專注度，也能從中獲得不少專業知識，繼先前介紹的「女性暢銷書籍排行」、「下半年熱賣書籍推薦」本篇編輯將分享「2023年博客來十大暢銷書籍」排行，職場人們快繼續看下去吧！

博客來暢銷書籍

＃TOP5《底層邏輯》

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「看清這個世界的底牌！你真的相信眼睛所看到的一切嗎？」位於暢銷榜書籍TOP5的《底層邏輯》，該書講述著三大論點，包含「懷著空杯心態去看問題」、「運用『假設－驗證－結論－調整』邏輯」、「不要被利益及立場左右」要素，職場人們透過閱讀此本書籍，不僅能學會思考問題的邏輯、個人進化的方法，也能從中學習如何與他人在互相幫忙情況下達到雙贏的局面。

＃TOP4《我可能錯了》

 

帶領職場人們脫離焦慮風暴！位於暢銷榜書籍TO4的《我可能錯了》，一舉成為年度新書及電子書新書榜雙料冠軍，書裡的每一句箴言都很值得筆記下來，像是「這也會過去，生活中再困難的事情都會過去，當生活呈現出它美好的一面時，你就會明白對自己所擁有的一切心存感激」，期望職場人們看完這本書後，皆能對世界保持一定的鈍感，減少對每件事的反應。

＃TOP3《逆思維》

「想法轉個彎，人生路更寬！」位於暢銷榜書籍TOP3的《逆思維》，同時也榮登上半年暢銷榜「商業職場類」熱銷書籍，這本書融合心理學，說明了倘若想突破自我限制，就必須建立「科學家的逆思維」，唯有打破成規、大膽反思，才能從辯論、反駁及衝突中學習新的想法和觀念！

＃TOP2《蛤蟆先生去看心理師》

「只要我們的情緒真正獲得理解，就能有成長的機會」，位於暢銷榜書籍TOP2的《蛤蟆先生去看心理師》，不僅在總榜中蟬聯亞軍，更奪下電子書暢銷冠軍寶座，這本書藉由蛤蟆先生和心理師的10次諮商，演繹心理諮商全過程，見證了療癒與改變的發生，職場人們也能從中探索憂鬱與自卑、軟弱、愛炫耀的個性！

＃TOP1《原子習慣》

 

「你的一點小改變、一個好習慣，將會產生複利效應」一出版立刻風行全球的《原子習慣》，除了連續四年稱霸閱讀總榜，也是近五年來最賣座的一本書，本書提供的系統性方法不只適用於個人，也能運用在商業、親子教養及教育習慣，職場人們將從中學習到如何建立永久良好習慣、行為改變四法則及克服缺乏動機與意志力等問題。

除了以上TOP5書籍排行，第六至第十名為「《晶片戰爭》、《紅色賭盤》、《不便利的便利店》、《全新！新制多益TOEIC聽力／閱讀題庫解析》及《被討厭的勇氣》」，編輯非常推薦《被討厭的勇氣》這本書，無論職場人們眼前面臨職場或是情感壓力，皆能從書籍中獲得更多自由的勇氣！

Source：博客來

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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