【廣編】文學星、漫畫星插旗火球祭！打造「音樂祭新玩法」破萬人熱情參與

▲文學星、漫畫星於火球祭打造品牌館，可以互動拍貼外，也展示音樂、漫畫、小說多重體驗。

圖、文／beanfun!文學星、漫畫星提供

橘子集團旗下內容平台beanfun!文學星、漫畫星不斷嘗試，為台灣原創注入全新能量，創造好玩有趣的閱讀體驗。11 月 25、26 日，攜手5大樂團《看你聽的》音樂漫畫、小說改編企劃和黃色書刊《食屍鬼》、花於景《叛逆玩家》…等人氣作品，前往零負評、五星級潮流音樂盛會——火球祭。活動現場，文學星、漫畫星不僅準備漫畫mv、小說《看你聽的》閱聽專區，讓樂迷一邊享受樂團神曲；一邊滑漫畫、小說外，還有火球祭與食屍鬼合作的拍貼框，《因夢想而死的我們》、《三個不結婚的女人》……等圖樣設計的電流急急棒活動，豐富用戶感官體驗。

吸睛的漫畫和小說畫面佈置，搭配趣味十足的遊戲環節，成就音樂祭全新玩法，吸引大量粉絲盛情參與。絡繹不絕的排隊人潮，短短兩天，文學星、漫畫星活動參與人次高達一萬多人。不單如此，漫畫星期待能夠延續火球祭樂迷感動，今(11/27)加碼推出《食屍鬼》火球祭番外篇，以漫畫中的角色「喪屍呼美」遇見火球祭靈魂「火焰先生」的二次元冒險故事出發，用畫筆刻劃聽團仔們現場隨著音樂揚起紅土的瞬間。