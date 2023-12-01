「月光族」常見4大壞習慣！戒掉腦衝買單、多帳戶管理　月底不用吃土

文／Workworks職場人

「每個月總在發薪前2-3天，才發現自己手頭吃緊，甚至連餐費都要精打細算才能度過…」職場人們曾經發生以上的窘境嗎？不少社會新鮮人因為薪水不多，加上沒有良好的理財習慣，容易在月底成為荷包空空的月光族，本篇編輯將依據《人生實用商學院：培養理財的富腦袋》，帶領職場人們告別以下月光族常有的習慣！

告別月光族習慣

1.喜歡瀏覽購物APP

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一支手機就能購物！職場人們下載了哪幾個購物APP呢？閒暇時總會習慣打開手機滑APP後，就會突然看到想買的東西，於是口袋中的鈔票便會離家出走（淚灑），家裡就會莫名其妙多了一些可有可無的商品，建議職場人們在購物前務必先思考眼前的商品是「需要」還是「想要」。

2.追求網紅生活

職場人們平時會追蹤網紅的生活嗎？無論是美女型網紅或是知名YouTuber，往往容易看到網紅KOL介紹的商品（買哪個東西、吃哪間餐廳、看哪部電影），就會跟著去購物、吃飯，然後馬上在網路上分享給大家，不過編輯建議想追求網紅生活之前，務必先衡量自己的財務能力，不然很快就會發現每個月都入不敷出唷！

3.先花錢再存錢

月光族的最大特點就是「把花錢犒賞自己擺在第一」！但職場人們要特別留意，人的購物慾望是無限的，如果沒有適時克制自己，最終就是不斷花光自己的錢，建議大家如果發現每個月都超支時，先把信用卡剪掉、停止網路購物，藉由改用現金消費的模式才能感受到「錢怎麼花這麼快」。

4.看到打折就忍不住

「加1元多1件、任選2件8折」職場人們平時購物消費是不是經常看到折扣活動呢？無論是日常消費或是百貨公司周年慶，只要看到有折扣活動，就會不經思索通通帶回家，卻往往疏忽了這些都是買了多餘的商品，等到回家之後才後悔當初為什麼要衝動購物，建議大家看到折扣商品時，千萬不要腦衝買單，先思考商品的必要性才做刷卡付費的動作。

打造多帳戶管理策略

職場人們也是個腦波微弱、無意識間讓自己花錢的代表嗎？想要擺脫月光族的命運，大家必須先維持良好的消費習慣，除了在消費之前思考究竟是「想要還是需要」，最重要的是培養「多帳戶管理」，將薪水分成生活、儲蓄、投資等帳戶使用，當薪水入帳時，就要將錢自動存進不同帳戶中，然後有紀律的執行，當職場人們培養多帳戶管理習慣後，往後的消費購物只能動用「生活」帳戶中的錢，才能夠做好剩下的儲蓄及投資規劃！

以上「4招改掉月光族的習慣」分享，職場人們都學起來了嗎？想要擺脫月光族的命運，就必須同時打造多帳戶管理策略，讓自己存錢的同時也能理性消費！

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