12生肖2024財運＆事業運排行！屬蛇正逢工作衝刺年、屬狗容易破財

文／Workworks職場人

歲月如梭，即將迎接嶄新的2024年，職場人們平時會關注生肖運勢排行嗎？本篇編輯將分享《謝沅瑾：好運龍龍 生肖運勢大解析》，讓職場人們搶先了解2024年「12生肖的財運及事業運表現」，快一起來看看吧！

2024年財運最佳

TOP3：二〇〇一（90年）辛巳蛇24歲

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位於財運最佳第三名為「二〇〇一年出生、生肖屬蛇」今年會是個正值衝刺的一個年齡，也有好的機會，只要抓對方向，循序地努力，發展可說是非常不錯且容易受到賞識，在桃花方面也有機會，但建議把心思放在工作上，讓貴人和桃花都能化為職場上的助力，就有更大的加分。

TOP2：一九七一（60年）辛亥豬54歲

位於財運最佳第二名為「一九七一年出生、生肖屬豬」今年在貴人的加持下，在各方面有機會取得好的成績，也是由於自身過往的努力付出，而有今日的收割時刻，不管是在工作職場，或是在社會上走動時，留意一下是否有正當、適合的進財機會，也許有可能讓財富更加累積。

TOP1：一九六〇（49年）庚子鼠65歲

位於財運最佳第一名為「一九六〇年出生、生肖屬鼠」今年貴人運強，整體表現佳，像是在人際的開拓，或是財運等方面都還不錯，職場人只要把握好機會，自然會有無形的助力讓你如魚得水，總結來說，做好人際關係的經營，在財運上可能有相對應的提升。

2024年財運最差

TOP3：一九九二（81年）壬申猴33歲

位於財運最差第三名為「一九九二年出生、生肖屬猴」今年雖然說有貴人的幫忙，事業方面可能有進展，但小人的狀況也同時存在，讓你在判斷分析上出現失誤，著了小人的道，出現損財的情況，今年度記得要避免從事投資、借貸、碰到事情也要冷靜應對，把心思好好放工作上。

TOP2：一九八八（77年）戌辰龍37歲

位於財運最差第二名為「一九八八年出生、生肖屬龍」今年壓力較大，事業、工作、財運上不容易突破，也要注意露財方面的問題，不管是投資或是借貸，都要多加留意，如果不保守處理，有可能因為受到錯誤訊息拖累，導致判斷失誤造成損失，因此來自各方面的消息要冷靜分析，下決定前務必三思。

TOP1：一九八二（71年）壬戌狗43歲

位於財運最差第一名為「一九八二年出生、生肖屬狗」今年受到歲破影響，運勢可能會出現一些狀況比較辛苦，容易事與願違，因此身心方面會覺得壓力較大，由於容易出現漏財的緣故，不適合投資和大筆消費，今年的最高原則，就是形式保守不急躁、保持平常心，聽聽他人的分析與建議，多想想。

2024年事業運最佳

TOP3：一九八六（75年）丙寅虎39歲

位於事業運最佳第三名為「一九八六年出生、生肖屬虎」今年由於貴人運佳的緣故，事業工作上面來說會出現很強的發展機會，可以適時把握，在職場上將會有亮眼的表現，不過行事上要注意細節，預先沙盤推演突發狀況，避免發生不必要的失誤，也建議凡事不要過度勉強，保持身體健康可以走得更長遠。

TOP2：一九九一（80年）辛未羊34歲

位於事業運最佳第二名為「一九九一年出生、生肖屬羊」今年可以說是發光發熱的一年，由於貴人運特別旺，得以掌握整體走向，展現亮眼成績，過去一段時間的辛苦經營，終於可以得到回收，不過要稍微留意，今年在感情的經營要保守些，謹慎處理，或是轉為事業上的助力，這樣會比較好。

TOP1：二〇〇一（90年）辛巳蛇24歲

位於事業運最佳第一名為「二〇〇一年出生、生肖屬蛇」今年事業上會有不少助力，且適逢衝刺的年齡，若能抓緊機會，循序漸進的努力，再加上貴人的幫忙，做事將會左右逢源、如魚得水，今年雖然也有感情的機會，但不妨還是把重心放在工作上，只要能夠好好努力，就容易得到大家的賞識。

2024年事業運最差

TOP3：一九九九（88年）巳卯兔26歲

位於財運最差第三名為「一九九九年出生、生肖屬兔」今年度雖然基本的運勢不差，也有機會透過努力看到成果，但有可能因為想要在事業上有所成就而衝過了頭，反而讓身體出了毛病，造成健康方面的問題，導致成為工作上的拖累，因此衝刺力道的拿捏也要特別留意。

TOP2：一九六八（57年）戌申猴57歲

位於事業運最差第二名為「一九六八年出生、生肖屬猴」今年雖然有貴人，但小人也充斥在生活周遭，甚至遭到設計、誤導你以致走了冤枉路，面對所有問題，建議盡量就是多聽多看、保持冷靜，凡事三思而後行，讓負面影響減到最低。

TOP1：一九五八（67年）戊戌狗67歲

位於財運最差第一名為「一九五八年出生、生肖屬狗」受到歲破的影響，今年度壓力相對大些，容易辛苦多勞，似乎有點受到限制，工作上看不到什麼明顯的成果，因此要控制情緒、謙遜，其實只要平常心面對事物不要急躁，該放手的事情不要戀棧，多聽建言狀況就會減少。

以上為「2024年財運、事業運生肖運勢」排行榜，職場人們的生肖有入榜嗎？歡迎跟編輯分享唷！



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