曼谷看完周杰倫演唱會　女歌迷被載到偏僻小巷！她嚇爆跳車逃

▲越南2名女子到泰國看周杰倫演唱會時慘被當盤子，還好2人在泰國警方的協助下平安出境。（組圖／翻攝自IG、X）

記者葉睿涵／編譯

天王周杰倫睽違近20年後，12月8、9日再度於泰國曼谷舉辦演唱會，不料當地最近卻傳出有2名歌迷在演唱會結束後，被計程車司機帶到一個偏僻的小巷，嚇得2人連忙跳車逃走。

綜合外媒報導，這2名越南女遊客最近在Facebook指出，她們8日到曼谷聽完周杰倫演唱會後，便打算乘搭摩托計程車回飯店。上車前，雙方談好了一趟旅程的價格為250泰銖（約新台幣220元）。

豈料，車開到半路，司機突然拐入一條僻靜小巷坐地起價，威脅她們付多出一倍的車資，即500泰銖（約新台幣441元），才願意將2人送回飯店。這2名女子拒絕了司機後，迅速跳下車，向附近一家醫院跑去，並請求醫院的保全替她們報警。

隨後，警方找到2人了解案情，並在她們趕搭9日飛往胡志明的飛機時，協助她們通過商務艙櫃檯辦理登機手續、走特殊通道，以確保2人在登機前安全無虞。

這2名越南女遊客對泰國警方的熱情協助表示感謝，並高度讚揚了警員們的專業態度與服務。泰國警方也下令轄區警員要注重服務意識，為國內外乘客提供幫助與建議。