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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平12日訪問越南　中駐越大使：將簽多份合作協議

▲▼ 中國國家主席習近平15日出席APEC晚宴發表談話。（圖／路透）

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社

中國國家主席習近平將於12至13日訪問越南，中國駐越南大使熊波表示，雙方將簽署多份合作協議，中國願意為越南農產品開放大門，此外，北京準備協助提升連接中越兩國的鐵路。

外電引述越南年輕人報（Tuoi Tre）10日報導，熊波表示，預計習近平訪問期間，中越將簽署多份合作協議，並指中國願意為越南農產品開放大門。

此外，熊波提到，中越兩國需要加強海陸空及互聯網的連結，中方準備協助越南更新連接廣西至河內的鐵路，以及加快發展兩國之間的路線。

據人民日報今天報導，熊波表示，未來中越交通基礎設施的互聯互通會越來越高效；透過提升口岸通關效率、確保貿易暢通，雙方的「軟聯通」也會進一步加強。

另中國環球電視網（CGTN）記者採訪團微博今天刊出熊波專訪，他形容中越關係山水相連、唇齒相依、志同道合、命運與共。

談及美國與越南將外交關係升級為「全面戰略夥伴關係」是否會影響中越關係時，熊波對CGTN表示，中國和越南是「全面戰略合作夥伴關係」，比美國多了一個「合作」，是越南外交關係中的最高級。

德國之聲11月29日報導，越南除了是中國的座上賓之外，也是一些國家對中國供應鏈「去風險」過程中，採取「中國＋1」戰略的目的地之一。

對一些世界領先的企業例如三星和蘋果的供應商富士康來說，越南的重要性不斷增加。

今年9月，美國總統拜登（Joe Biden）對越南國是訪問期間，兩國關係提升為「全面戰略夥伴關係」。德國之聲指出，在此背景下，中國也在與美國角逐對包括越南在內的東南亞國家的影響力。

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