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中越關係可望升級　習近平：共尋海上分歧解決辦法

▲▼ 中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲習近平訪問越南前夕，在越共官媒上發表文章。（圖／路透）

文／中央社北京12日電

中國與菲律賓在南海衝突升高之際，中國國家主席習近平今天抵達越南之際在越媒發表署名文章說，今年是中越建立「全面戰略合作夥伴關係」15週年。兩國要妥善管控海上分歧，共同尋找雙方都能接受的解決辦法。

中共外圍官媒環球時報今天也同時發表「中越關係再上新高度令人期待」的社評說，越南是最有希望被拉入「美國隊伍」的中國鄰國是誤判，中越關係「完全沒有沿著這個線路走」。習近平這次訪越，說明中越都把兩國關係作為各自對外政策的優先方向，似乎暗示中越關係可望藉此次訪問升級。

習近平今天將抵達越南進行2天的國是訪問，是他就任中共總書記及中國國家主席以來第3次訪越。新華社報導，他今天在越共官媒「人民報」發表題為「構建具有戰略意義的中越命運共同體，開啟攜手邁向現代化的新篇章」的署名文章中，提出上述主張。

習近平在文章中說，今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15週年。中越兩國「山水相連，文化相通，理想相同，命運與共」。毛澤東、胡志明等兩黨兩國老一輩領導人「懷著共同理想信念相交相知」，攜手締造了「同志加兄弟」的中越傳統友誼。

他說，中越長期以來堅持「以利相融、以誼相親、以誠相待」。並細數中國長期是越南最大貿易夥伴，越南是中國在東協最大貿易夥伴和全球第4大貿易夥伴；中國出口的原物料和機械設備「有力支持了越南製造業發展」；中企承建了河內輕軌2號線，是越南首條城市輕軌，並在越南建成海外最大的光電產業群等。

習近平說，越南與中國有著「同志加兄弟」的深厚情誼。中共和中國政府始終將發展中越關係視為中國「周邊外交的優先方向」。雙方應保持戰略溝通，發揮互補優勢，加強友好交流，妥善管控分歧。

他並針對「妥善管控分歧」表示，雙方要落實兩黨兩國領導人共識，妥善管控海上分歧，共同尋找雙方都能接受的解決辦法；要著眼兩國人民長遠福祉，堅持互利共贏，積極推進合作，為營造各自發展的良好外部環境、實現地區長治久安作出應有努力。

另一方面，環球時報的社評則提到，美國總統拜登（Joe Biden）9月訪問越南，雙方同意將兩國關係提升為「全面戰略夥伴關係」。越南國家主席武文賞11月底訪問日本，也將越日關係提升到「全面戰略夥伴關係」。這意味著在越南的外交層級中，美國和日本獲得了與中國、俄羅斯、印度和韓國齊平的位置。

社評說，一些西方輿論聲稱這是美日的外交勝利，同時也就是中國的外交失敗。但習近平這次訪越，應該讓這些「成天盯著中越關係但又充滿無知和誤判的人，有一個更全面客觀的認知」。中越關係的主線十分清晰，中越都在推進各自的社會主義現代化事業，都把中越關係作為各自「對外政策的優先方向」，都把對方發展視為「自身發展機遇」。

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