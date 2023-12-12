習近平時隔6年再訪越　兩國關係有望升級

▲中共中央總書記、大陸國家主席習近平2022年10月31日在北京人民大會堂同越共中央總書記阮富仲舉行會談 。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸國家主席習近平時隔6年，今（12）日再次對越南進行國事訪問，他在越南《人民報》發表署名文章稱，中國黨和政府始終將發展中越關係視為中國周邊外交的優先方向，不斷推動構建具有戰略意義的命運共同體。大陸官媒則發表社評稱，中越關係再上「新高度」令人期待。

據《新華社》報導，習近平在12至13日訪問越南期間，發表題為《構建具有戰略意義的中越命運共同體 開啓攜手邁向現代化的新篇章》的署名文章。

內容指出，今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15週年，「不管國際風雲如何變幻，中越兩黨兩國共守和平安寧，共謀發展合作，共創繁榮富強，走出一條共建人類命運共同體的陽光大道。」

習近平細數中越之間的往來成果，包括中企承建了越南首條城市輕軌項目、在越南建成海外最大的光伏產業集群、前10個月中國大陸赴越遊客超過130萬人次、越南歌手在中國綜藝節目中收穫大批中國「粉絲」等。

習近平表示，越南同中國有著「同志加兄弟」的深厚情誼，中國黨和政府始終將發展中越關係視為中國周邊外交的優先方向，不斷推動構建具有戰略意義的命運共同體。

習近平提出，兩國要保持戰略溝通，夯實中越命運共同體政治基礎；發揮互補優勢，強化中越命運共同體合作基礎；加強友好交流，築牢中越命運共同體民意基礎及妥善管控分歧，擴大中越命運共同體共識基礎。

習近平強調，相信中越兩國構建具有戰略意義的命運共同體，將吸引更多國家投身於構建亞洲命運共同體和人類命運共同體的偉大事業，為亞洲、為世界作出更大貢獻。

▲《環球時報》社論。（圖／翻攝自環球網）

大陸官媒《環球時報》發表題為《中越關係再上「新高度」令人期待》的評論文章，內容強調，兩國社會對此行將推動中越關係再迎「新定位」、再上「新高度」充滿期待；相信習近平總書記的這次訪問，將讓中越「四好」關係再上一個台階。暗示中越關係可望升級。

北京大學國際關係學院教授翟崑向《澎湃新聞》表示，習近平此次以中共中央總書記和國家主席雙重身份出訪，「預示著中越政治互信將進一步加深。」