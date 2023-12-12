美21歲國民兵外洩機密「長官知情」　空軍宣布懲處15人

▲泰謝拉今年年中涉嫌外洩五角大廈密件被捕。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國11日對15名空軍國民警衛隊官兵進行紀律處分，懲處理由是當這些人發現菜鳥同僚、21歲空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）違法蒐集情資，並且在網路聊天室洩密時，未能採取適當行動。

泰謝拉涉嫌在Discord群組洩露美軍機密文件遭逮，今年年中大陪審團依涉嫌在Discord群組洩露美軍機密文件遭逮將他起訴，一旦罪刑成立，最高將面臨60年刑期。

BBC報導，一份空軍報告顯示，這15名聯隊官兵「知道泰謝拉蒐集情資的活動」，卻未能阻止他這麼做，不過當中也提到沒有任何一名長官知道泰謝拉在網路上活動的全部面貌。

檢方指出，泰謝拉上傳數十份機密資料到網路上，是美國情報資料多年來最大起外洩案之一。

空軍督察長在一份11日公開的報告中指出，聯隊大長官至少發現4起泰謝拉隊機密資料進行的「可疑活動」，還有多名幹部知悉其他情況，但沒有人尋求合適管道向上層通報，因為他們擔心情報單位「反應過激」。

泰謝拉2019年9月加入美國空軍國民警衛隊，軍中專業是網路傳輸系統專家，本質上是負責軍事通訊網絡的IT人員。依據長達10頁起訴文件提供的證據，泰謝拉被指控從麻州鱈角（Cape Cod）空軍基地電腦竊取大量機密，並與網友分享，希望在遊戲玩家喜愛的社交媒體平台Discord聊天群組中，給人們留下深刻印象。

泰謝拉外洩文件的數量可能超過100份，除了西方援助烏克蘭反攻計畫，還涉及多國的敏感情報及美國暗中監視盟友等，暴露出美國與盟友國之間的裂痕，他所揭露的訊息遠遠超過公開披露的訊息。美國司法部長賈蘭德（Merrick B. Garland）指控泰謝拉違反維護國安的誓言，表示外洩機密會對國家安全造成異常嚴重損害。