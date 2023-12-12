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新任駐美代表俞大㵢華府履新　持續深化台美關係

▲台灣新任駐美代表俞大㵢華府履新。（圖／翻攝X「@BoardChairAIT」）

▲台灣新任駐美代表俞大㵢華府履新。（圖／翻攝X「@BoardChairAIT」）

文／中央社

新任駐美代表俞大㵢今天抵達華府履新，美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）前往接機。俞大㵢期盼未來持續深化台美關係。

11月20日駐美代表蕭美琴向外交部長述職後請辭，與民進黨總統參選人賴清德搭檔參與明年總統、副總統選舉。總統府11月29日宣布，由9月才接任駐歐盟兼駐比利時代表俞大㵢接任駐美代表。

俞大㵢今天由駐地布魯塞爾直飛華府履新，藍鶯前往接機，數十位大華府僑胞也到機場迎接。

俞大㵢接受媒體訪問時表示，台美關係是國際關係非常重要的一環，近年來，台美關係各項領域都在茁壯發展中。

他說，未來的工作主軸主要是安全、經貿合作與台灣國際空間，包括確保台海和平穩定，提升台灣自我防衛能力、持續推動21世紀貿易倡議與避免雙重課稅，拓展台灣國際空間，都是與美方會持續溝通與發展的議題。

面對即將到來的大選，俞大㵢表示，中國對台灣的打壓從未停止，中國透過軍事威脅、經濟脅迫或認知作戰企圖影響台灣民眾與情勢發展，如何防止外來勢力影響大選，也是會與美方討論的重要議題。

問到接續蕭美琴出任駐美代表是否壓力很大，他笑笑表示，蕭美琴駐美期間表現國內外有目共睹，奠定台美關係更堅實的基石。台美關係推動是持續性工作，他會在既有基礎與代表處團隊合作下，共同推動台美關係，深化台美關係。

在俞大㵢抵達華府後，美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）也在社群平台X分享藍鶯接機的畫面，歡迎俞大㵢履新。

羅森柏格推文表示，俞大㵢是大家熟悉的友人，憑藉他的豐富經驗，相信雙邊合作夥伴關係將會持續發展與強化。

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