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學者：台選舉不影響美對台政策　但美選恐成轉折點

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲沙特認為，台灣新總統將和美國共同強化威嚇，大選不會成為美國對中和對台政策的轉捩點。（圖／路透）

文／中央社

台灣大選進入倒數，專精美中關係的學者沙特撰文指出，美國持續對抗中國挑戰下、台灣扮演著重要角色，預估台灣新總統將和美國共同強化威嚇，大選不會成為美國對中和對台政策的轉捩點。

「外交家」（The Diplomat）今天刊出美國喬治華盛頓大學教授沙特（Robert Sutter）對台灣大選如何牽動美中台關係發展的專文。沙特認為，外界視這場選舉為一個轉捩點，其實不然，反倒是明年底的美國總統選舉可能會產生影響。

沙特指出，過去6年，美國兩黨的執政團隊和國會多數均以捍衛美國利益、免受中國敵對行動影響，作為維護美國安全和經濟的首要任務，此立場獲得美國輿論和大眾廣泛支持，而在美國對抗中國野心下，台灣扮演越來越重要的角色。

沙特列舉中國對美國的三大挑戰：
第一，中國快速推動軍事現代化破壞印太地區平衡，它擴張領土的主張與美國印太戰略相互牴觸。
第二，中國政府主導下，中國企業侵害外國智財權、中共黨國干預市場並削弱競爭對手的影響力，如今，中國在高科技產業和軍事發展方面，正尋求取代美國成為主導地位。
第三，北京反對負責任地治理，且在人權和民主議題上與國際社會立場分歧。

沙特認為，前兩項挑戰對美國國家安全和社會福祉構成嚴重威脅，尤其危險。

他說，美國應對中國挑戰上，台灣越來越重要，不僅因為戰略位置和高科技產業發展，台灣的民主政治和自由市場經濟，對維持國際秩序具關鍵影響。

北京對台的軍事、外交、經濟施壓已使美國增加對台支持力度。沙特說，美國過去為維持與北京的合作關係，在對台關係發展上的「煞車」，現今已不那麼重要。美國政府的對台支持，出現遞增且實質的軍事和外交上進展。

沙特說，令人關注的是，美國總統拜登（Joe Biden）多次表示一旦中國對台發動侵略，美國將提供必要支持；這仍不違背美國一中政策的廣泛定義。

在這樣的局勢下，沙特分析，台灣選舉結果不致影響美國對台和對中政策。

沙特表示，倘若民進黨總統參選人賴清德勝出，預料將延續總統蔡英文的外交路線、台美關係會益加緊密，美台政府合作應對中國問題上，自冷戰高峰期以來，從未像此刻般密切。

至於賴清德的主要競爭對手、國民黨總統參選人侯友宜，沙特指出，國民黨傾向採取與中國較密切接觸的路線，不過台灣民意已促使侯友宜淡化國民黨過去與中國觀點較一致的兩岸政策。侯友宜和他的同僚向美國官員和意見領袖保證，若侯友宜執政，將與美國共同合作，建構台灣防禦韌性以嚇阻中國的侵犯。

沙特說，侯友宜和國民黨的立場仍受到部分國會議員和意見領袖質疑，認為侯友宜若作為總統，在強化台灣軍事能力上的努力，可能不如賴清德的強而有力，一旦發生此情況，美國國會、甚至台灣政府都可能面臨批評。

展望2024，沙特認為，儘管台灣選舉不致於改變美國對台和對中政策，但美國選舉即將到來，倘若拜登被共和黨對手川普（Donald Trump）或其他傾向奉行「美國優先」的人士所取代，美國對台政策的連貫性可能將出現「拐點」。

沙特認為，美國前總統川普對中國舉措反覆無常，對美國盟友行為具破壞性，這會阻礙美國抵禦中國挑戰的效力。由於美國總統能夠主導外交政策，若川普的作為在2025年重現，將對北京有利、但對美國盟友和夥伴、尤其台灣不利。

 
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