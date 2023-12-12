周海媚被傳過世　《新京報》記者曝病況：昏迷住院中

記者黃翊婷／綜合報導

有「最美周芷若」之稱的港星周海媚日前剛過57歲生日，近日卻被爆料疑似離世。不過，《新京報》一名記者今日（12日）凌晨表示，聽到知情人士說，周海媚目前因昏迷住院治療中，並沒有離世，「姐姐一定會健健康康的！」然而，周海媚的工作室及家人依舊沒有出面回應，詳細狀況仍有待進一步查證。

▲周海媚工作室9日仍有更新微博，但並未回應網傳消息。（圖／翻攝自微博／周海媚工作室）

周海媚11日突然被爆料疑似離世的消息，有媒體嘗試聯繫工作人員，結果遭掛斷電話，還有朋友聲稱10日之後就找不到人，在網路上引發網友熱議。不少粉絲跑到周海媚的微博留言，希望她出面闢謠，但未獲得回應。

▲女記者透露周海媚病況。（圖／翻攝自微博／婉妹妹是朵太陽花）

一名《新京報》記者12日凌晨透過個人微博「婉妹妹是朵太陽花」發文表示，「聽到知情人士說，在醫院，治療中，昏迷，但沒走！姐姐一定會健健康康的！早日康復，她這麼好，上天捨不得的！放心吧！」另一名軍事博主也提到，周海媚是老毛病犯了，血小板偏低，在北京順義家中暈倒，送醫治療後已經度過危險期。

▲另一名博主分享周海媚的最新情況。（圖／翻攝自微博／第五第坪線）

而當初爆料周海媚過世的人已經刪除文章，微博用戶名稱也進行更改。不過，雖然網路上各種消息傳來傳去，但周海媚的工作室及家人至今仍未出面回應，詳細情況仍有待進一步查證。