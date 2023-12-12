　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

周海媚被傳過世　《新京報》記者曝病況：昏迷住院中

記者黃翊婷／綜合報導

有「最美周芷若」之稱的港星周海媚日前剛過57歲生日，近日卻被爆料疑似離世。不過，《新京報》一名記者今日（12日）凌晨表示，聽到知情人士說，周海媚目前因昏迷住院治療中，並沒有離世，「姐姐一定會健健康康的！」然而，周海媚的工作室及家人依舊沒有出面回應，詳細狀況仍有待進一步查證。

港星周海媚被傳過世。（圖／翻攝自微博／周海媚工作室）

▲周海媚工作室9日仍有更新微博，但並未回應網傳消息。（圖／翻攝自微博／周海媚工作室）

周海媚11日突然被爆料疑似離世的消息，有媒體嘗試聯繫工作人員，結果遭掛斷電話，還有朋友聲稱10日之後就找不到人，在網路上引發網友熱議。不少粉絲跑到周海媚的微博留言，希望她出面闢謠，但未獲得回應。

港星周海媚被傳過世。（圖／翻攝自微博／婉妹妹是朵太陽花）

▲女記者透露周海媚病況。（圖／翻攝自微博／婉妹妹是朵太陽花）

一名《新京報》記者12日凌晨透過個人微博「婉妹妹是朵太陽花」發文表示，「聽到知情人士說，在醫院，治療中，昏迷，但沒走！姐姐一定會健健康康的！早日康復，她這麼好，上天捨不得的！放心吧！」另一名軍事博主也提到，周海媚是老毛病犯了，血小板偏低，在北京順義家中暈倒，送醫治療後已經度過危險期。

港星周海媚被傳過世。（圖／翻攝自微博／第五第坪線）

▲另一名博主分享周海媚的最新情況。（圖／翻攝自微博／第五第坪線）

而當初爆料周海媚過世的人已經刪除文章，微博用戶名稱也進行更改。不過，雖然網路上各種消息傳來傳去，但周海媚的工作室及家人至今仍未出面回應，詳細情況仍有待進一步查證。

ET快訊
網突傳周海媚離世！　工作人員拒回應
陳玉珊認了離婚！「已恢單一段時間」斷20年情
黃仁勳脫掉皮衣！坐街邊「吃蝸牛、牛肉河粉」照片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

活化東森自然美！創造年輕副品牌 王令麟：明年廣州新增1千家分店

周海媚被傳過世　《新京報》記者曝病況：昏迷住院中

周海媚離世消息瘋傳　最初爆料文已悄刪、帳號不存在

嫩妹喝到斷片！餐館內脫褲尿尿　「屁股大外露」被看光光

村民殺掉「高原神鳥」煮來吃　最重恐坐10年牢

陸小學依「家長積分」擇優錄取學生　爸媽得靠捐血、捐款才能加分

伴娘狂要紅包拒開門！新郎好友「丟2顆煙霧彈」燻出新娘

5屁孩騎改裝車「炸街」被逮　警幫取「猛虎小分隊」罰洗車掃宿舍

氣溫驟降！北京迎入冬後「初雪」　公車航班均受影響

楊丞琳被河南共青團轟「好笑嗎？」　陸律師：若認定歧視恐開罰

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

媽咪喊「幫我拿外套！」 　歐告秒從房間叼出客廳

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

活化東森自然美！創造年輕副品牌 王令麟：明年廣州新增1千家分店

周海媚被傳過世　《新京報》記者曝病況：昏迷住院中

周海媚離世消息瘋傳　最初爆料文已悄刪、帳號不存在

嫩妹喝到斷片！餐館內脫褲尿尿　「屁股大外露」被看光光

村民殺掉「高原神鳥」煮來吃　最重恐坐10年牢

陸小學依「家長積分」擇優錄取學生　爸媽得靠捐血、捐款才能加分

伴娘狂要紅包拒開門！新郎好友「丟2顆煙霧彈」燻出新娘

5屁孩騎改裝車「炸街」被逮　警幫取「猛虎小分隊」罰洗車掃宿舍

氣溫驟降！北京迎入冬後「初雪」　公車航班均受影響

楊丞琳被河南共青團轟「好笑嗎？」　陸律師：若認定歧視恐開罰

中鋼擺脫營運低潮　11月獲利10.13億扭轉去年同期虧損狀況

「公主切」堪稱本季最熱門髮型！短髮、長髮6款變化　配瀏海仙氣無敵

生成式AI為駭客帶來助力！　趨勢科技示警2024年4大資安事件

活化東森自然美！創造年輕副品牌 王令麟：明年廣州新增1千家分店

美式只要18元！4大超商「雙12咖啡優惠」懶人包來了

周海媚被傳過世　《新京報》記者曝病況：昏迷住院中

周海媚離世消息瘋傳　最初爆料文已悄刪、帳號不存在

美國與輝達公司商討　允有限度向中國銷售AI晶片

嫩妹喝到斷片！餐館內脫褲尿尿　「屁股大外露」被看光光

Fed鴿聲響起　美股收紅83點、台積電ADR漲0.59%

印度警櫃台玩槍「砰！」　婦人腦袋破洞癱軟倒地

大陸熱門新聞

伴娘拒開門！新郎好友丟煙霧彈燻出新娘

村民煮「高原神鳥」來吃　最重恐坐10年牢

男子買彩券中3.8億！「捐出2.3億」

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

陸小學依積分擇優錄取　爸媽可靠捐血加分

22億瞬間蒸發　中國500茶商被騙

33歲女孩千里尋親「生母拒見」 生父出面連抱抱都不肯給

楊丞琳被河南共青團轟「好笑嗎？」

曾笑南京大屠殺！網紅深夜復出再被禁

男吃火鍋肉沒涮熟　體內發現700條蟲

楊丞琳喊河南人愛騙人出事！政府部門出手了

5屁孩騎改裝車「炸街」被逮 警幫取「猛虎小分隊」罰洗車掃宿舍

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

紫禁城披上夢幻銀裝！一秒進入古裝劇

更多熱門

相關新聞

周海媚離世消息瘋傳　最初爆料文已悄刪、帳號不存在

周海媚離世消息瘋傳　最初爆料文已悄刪、帳號不存在

「最美周芷若」之稱的周海媚11日網路瘋傳離世消息，目前尚無人可以證實。不過有網友發現，當初最先發文的帳號已經悄悄刪文，帳號也已經消失不見。

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

老闆娘剪綵　雪乳巨到快hold不住

老闆娘剪綵　雪乳巨到快hold不住

中日談水產禁令？北京僅重申：盼妥善處理

中日談水產禁令？北京僅重申：盼妥善處理

《武媚娘》周海媚被爆彩排情緒失控　遭主辦「禁登台」

《武媚娘》周海媚被爆彩排情緒失控　遭主辦「禁登台」

關鍵字：

周海媚粵港澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

快訊／21歲AV女優橫宮七海驚傳身亡！

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

網友樂見「侯康貸」喊明年再買房　卻有一群人笑不出來

Joeman新片罕見平價對決平價！本人認經費拮据

于美人血壓飆到234「正在急診」　曝檢查異常

警酒駕開車撞民眾　警局火速開鍘

《我的少女時代》導演陳玉珊認離婚！　「恢單一段時間」

濕冷！恐跌破10℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

黃仁勳脫掉皮衣！坐街邊品嚐蝸牛、河粉

即／國4車禍！警方追捕車手　2嫌自撞翻覆

日本1晚「台幣1300元」含早餐！他狂讚贏國旅

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面