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2024桃園立委選舉12／20號次抽籤　明年1／8-9日電視政見發表會

▲2024桃園立委選舉12/20號次抽籤

▲2024桃園立委選舉12/20號次抽籤。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024總統參選人11日完成選舉號次抽籤，立委參選人將於20日進行號次抽籤。桃園市選委會表示，桃園區域立委選舉有六個選區26人登記，選委會目前正在進行資格審查，立委電視政見發表會預定明年1月8、9日舉辦。

選委會表示，桃園市六個選區共有26人登記，政黨及名單如下：
第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區15里）3人。分別是：鄭運鵬(現任、民進黨)、牛煦庭(國民黨)、馬治薇(無)。
第二選區（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區）4人。分別是：黃世杰(民進黨)、涂權吉(國民黨)、陳志豪(中華統一促進黨)、王思玟(無)。

第三選區（中壢區）5人。分別是：游智彬(新黨)、彭俊豪(民進黨)、徐鶯慈(小民參政歐巴桑聯盟)、魯明哲(國民黨)、戴浙(制度救世島)。
第四選區（桃園區）4人。分別是：萬美玲(國民黨)、范綱祥(民進黨)、甘乃迪(台灣國民黨)、黃明莉(無)。

第五選區（平鎮區、龍潭區）4人。劉仁照(民進黨)、賴香伶(民眾黨)、呂玉玲(國民黨)、易乃文(司法改革黨)。
第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區12里）6人。葉堂宇(無)、趙正宇(無)、邱若華(國民黨)、劉睿宸(復康聯盟黨)、翁紹庭(人民最大黨)、李慕妍(民眾黨)。

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