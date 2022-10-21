蔡培慧抽中1號喊「南投一定贏」　認民調僅供參考要突破5%差距

▲蔡培慧抽中1號，高喊「縣民最大，南投1定贏」。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

9合1地方大選今天進行號次抽籤作業，民進黨南投縣長候選人蔡培慧上午親自前往南投縣選委會，抽中1號，並手持象徵自己姓蔡和「好彩頭」、印有1號字樣的「菜頭（蘿蔔）」手板，喊出「縣民最大，南投『1』定贏」，也與眾人一起比讚高喊：「向前衝！一定贏！」隨後出發車隊掃街，從南投、草屯到埔里向鄉親請安。

蔡培慧表示，南投過去17年來沒有建設、黑金橫行、很多政治人物只看到眼前利益而忽略縣民需求，這次選舉要展現全南投團結的力量、讓縣民展現意志力、選賢與能，找出好的人選以行動帶來改變，所以才說「縣民最大，南投一定贏」。

蔡培慧指出，很多交通建設和社福政策早就該做了，但是過去的政治人物不做：她在行政院中辦執行長2年任內就讓「中興新村風華再現」，除中興大學，更重要的是工研院中分院也進駐，協助80幾組團隊創業，以科學園區的基礎創造就業機會，解決2任縣長林明溱、李朝卿和立委許淑華都做不到的事；她說昨天也已跟台中市長候選人蔡其昌講好，只要當選就會規畫從南投、南崗工業區、中興新村、草屯、霧峰直達高鐵的輕軌，或評估捷運。

蔡培慧表示，「很多人說回來南投找不到工作、沒有夜生活，我會連結整個服務業，做全國觀光和地方生活的規劃。」除規劃讓敬老卡可讓長輩「用透透」，不只能搭公車，甚至能付健保費、搭計程車，也承諾營養午餐不但免費、每餐還加碼10元，用在地食材、吃好吃健康，長輩和孩子都照顧。

蔡培慧回顧921時老家也倒了，回來服務8、9年，在台北當教授關心的仍是農業政策，強調返鄉參選會好好規劃、走遍每一個角落，一家一戶走訪、一點一滴汲取人民的聲音，「蔡培慧是南投人，要讓大家出去說『我來自南投，我驕傲』，蔡培慧一定勝選，南投縣民一定勝選！」

中華菁英交流協會日前公布民調，顯示蔡培慧支持度僅落後許淑華5%；蔡培慧對此回應，競總每個月都會持續做民調、觀察每個團體做的民調，但「民調只是參考數字，勝選關鍵不是民調，是一步一腳印走遍南投，跟每個人訴說你想做的事，聽到每個人的心聲。」認為既然還有5%的差距，就要注意哪個年齡層選民有落差、要把落差拉平補強，才能突破5%的差距。