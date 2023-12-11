快訊／台中國4車禍！警方追捕車手　2嫌逃亡途中「自撞翻覆」

▲台中國道4號11日深夜10點多發生車禍，2名車手自撞翻車。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、柯沛辰／台中報導

台中國道4號西向12.8公里處11日晚間10點38分傳出事故，造成至少2人受傷。據了解，是台中市豐原分局警方追捕2名車手，不料2人途中自撞翻覆，被送往醫院救治。

豐原分局警方鎖定車手追捕，但2名嫌犯從市區一路逃逸上國道，不料在國道4號12.8公里處自撞翻車。事故發生後，警方通報消防救護人員到場救治，將2名受傷車手送醫。

▼2名車手自撞翻覆，導致道路一度受阻。（圖／民眾提供）