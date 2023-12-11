台74線水泥車右切釀4車連撞　哭了！300萬阿法「滿身戰損」照曝

▲台74線今日中午發生4連撞，現場一輛300萬Alphard豪華休旅車挨撞，受損嚴重。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市台74線32.6k處今（11）日上午11時許發生一起4車車禍，一輛水泥車疑似向右切換車道時，不慎與另台皮卡貨車發生碰撞，再波及一台要價約300萬的Toyota Alphard豪華休旅車、一台小貨車，所幸現場人員均無嚴重傷勢。

▲▼ 警方初步調查，疑似是水泥車變換車道與皮卡發生碰撞，後方2車遭到波及，詳細待釐清。（圖／民眾提供）



霧峰警分局交通分隊初步調查，事發在今日11時48分，現場4輛車均是沿台74線大里段直行。駕駛水泥車的45歲葉男向右變換車道時，與另名駕駛皮卡貨車的59歲葉男發生碰撞，2車撞上後，波及52歲李男駕駛的Alphard豪華休旅車，以及37歲黃男駕駛的白色小貨車。

事故現場照片顯示，遭到追撞的Alphard豪華休旅車受損最為嚴重，車頭撞到凹陷，車身也有大面積摩擦痕跡，零件四散；皮卡貨車左前車頭往內側分隔島撞上；其餘2車也有部分車殼零件掉落。

▲事故現場4車一度佔據車道，導致後方回堵。（圖／翻攝高公局）



現場4車一度佔用全線車道，導致車輛回堵，所幸警消迅速排除。另經檢測，現場4名駕駛均無酒駕，詳細肇事原因將交給交大分析釐清。

警方呼籲，變換車道前應顯示方向燈、保持安全距離及間隔，並應讓行進中直行車先行，確保自身及用路人安全。