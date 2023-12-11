新鮮人也領65K！丹麥商徵風電技師　第一年特休15天超誘人

▲丹麥商風鐸12月12日開徵風電技師30名，且起薪6萬5千元起跳。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

搶年末轉職潮人才，台中市勞工局舉辦多場徵才活動，其中丹麥商風鐸開出6萬5000元月薪招聘風力發電技師30名，且第一年年假就有15天、加班費優於勞基法規定等條件招兵買馬，即便社會新鮮人也是月薪6.5萬元起跳；另外，石材業者韋翰實業也開出單月7萬高薪徵求技術人員，歡迎求職民眾把握面試機會。

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▲業者透露，公司也提供派駐海外工作機會，但必須具備外語能力。（圖／業者提供）



丹麥商風鐸有限公司透露，因公司海內外業務拓展上升，召聘風電技師是公司年度最大的目標，活動時間在12月12日上午9點到12點，地點在沙鹿就業服務站，歡迎專科以上、電機或機械相關科系畢業者，「即便是社會新鮮人，只要符合資格，也是起薪6萬5000元，一年所得可以近百萬，語言能力佳者也有到海外工作機會，對社會新鮮人而言是難得機會。」

此外，位在神岡區的韋翰實業也開徵現場技術員，工作內容包括廠內石材成型切割，水磨加工。配合廠外工務現場及設計公司廚房檯面安裝等，薪資待遇從3萬元7萬元不等。徵才時間在12月25日上午9點30分到11點，地點在豐原就業服務站。