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100ml「晶凍」要1萬6800！台中黑心店騙嬤51萬　法制局揭手法

▲100ml菁華液要價1萬6800元，廟東黑心美容店騙嬤無卡消費50多萬。（圖／法制局提供）

▲廟東一家美容店怡豫遭投訴，店內100ml精華液竟要價1萬6800元，騙嬤無卡消費50多萬。（圖／法制局提供）

記者游瓊華／台中報導

先前中部多所大學才傳出多名學生遭「無卡分期」詐騙事件，台中市法制局現揪出黑心美容店家。法制局長李善植表示，位於豐原廟東的怡豫美容店，透過人海戰術推銷商品，讓消費者買下一瓶100ml卻要價1萬6800元的精華液，待消費者同意後，又稱1組商品總數是12瓶精華液而非1瓶，並以話術恐嚇消費者契約已成立，有60多歲阿嬤因此花了51萬元買商品，家人聽聞後覺得太離譜，怒向市府申訴。

李善植表示，統計今年下半年美容消費糾紛案，位於豐原廟東的怡豫股份有限公司被申訴件數達15件為最多，其前身阿蜜爾也是前科累累。李善植指出，來申訴的消費者有剛出社會的年輕人、60多歲婦人，還有領有身心障礙手冊或長期服用精神疾患藥物者。

李善植透露，怡豫慣用的行銷手法是，通知消費者有先前購買未領的商品或贈品在店內，催促消費者到店領取，等消費者到場後，再以多名服務人員長達數小時的推銷，在消費者誤以為1組商品為1瓶售價1萬6800元的精華液而同意購買時，業者卻告知，1組商品總數是12瓶精華液而非1瓶，因此總價高達20餘萬元，並稱消費者已同意購買，銷售單已開立為由，堅持契約已成立；或堅稱消費者上次消費時，已同意購買總額高達20萬元的12瓶商品，還以店內的商品寄放明細單上有消費者簽名為由，要求結清貨款。

李善植提到，多數消費者都表達無法一次支付價金，店家就會提供資融公司分期方式，說服消費者，多數消費者會在店家強勢態度下，被迫同意以資融公司提供的分期付款方式履約。

法制局表示，店家主張消費者非首次購買商品，因此非屬訪問交易，無消保法7日無條件解約適用；又說自己只是單純販售商品，不是提供美容服務，因此無美容定型化契約應記載及不得記載事項適用。

不過因為有不少消費者投訴怡豫的行銷方式有爭議，且爭議金額偏高，業者也不出席協商會議，真相難以釐清。李善植提醒消費者，民眾對消費內容有疑義不要簽名，如對契約成立要件有疑義，可要求業者提示契約成立事證，以保障自身權益。如業者有強迫購買或不讓消費者離開行為者，建議立即撥打110報警，事後如仍有消費爭議者，得向市府消保單位申訴，由市府協助消費者爭取合理權益。

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