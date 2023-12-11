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雄女千人耶誕晚會5萬元！學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

▲▼雄女耶誕樹花7萬被酸「盤子樹」　校方曝材質：機會教育學生。（圖／翻攝高雄女中臉書）

▲雄女花費7萬元製作耶誕樹，但學生並不買單。（圖／翻攝高雄女中臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄女中為了慶祝耶誕節，以及慶賀雄女九十九週年生日，請雄女畢業的設計師校友製作，但成果不被在校生、網友認同，讓該名設計師感到心痛及心寒。

高雄女中在粉專指出，特別邀請畢業雄女人無償設計獻給母校祝福，並在圖案主體呈現歷代校門的風華，景色由冬天的雪景，變化到多彩的新春，歡慶雄女百年的到來，「此裝置作品還有一個小心機，是邀請在校生繪製聖誕節慶及雄女邁向百年的圖案，歡迎觀眾尋找學生們的繪圖創意」。

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高雄女中表示，這樣的裝置藝術，有別於工廠大量製作的現成商品，其中更有設計師與創作者無償不收費用的善意奉獻，最終以基本材料裝潢費用的7萬成本回饋本校，期盼成為歲末年初的校園造景。

▲▼雄女耶誕樹花7萬被酸「盤子樹」　校方曝材質：機會教育學生。（圖／翻攝高雄女中臉書）

▲雄女校友得知無償製作的耶誕樹被學妹嫌棄後，感到難過又心痛。（圖／翻攝高雄女中臉書）

據《東森新聞》報導，校內學生認為耶誕樹長得像火箭又醜，直言耶誕晚會有2000人參加，經費僅5萬元，但耶誕樹竟然要7萬，完全無法理解，同時也知道網路上很多人在討論這件事。

另外，耶誕樹的設計師是雄女畢業校友，她得知花費心力製作的成品被學妹嫌棄，除了心痛外也非常難過。

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