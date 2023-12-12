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今轉雨降10℃！下波入冬最強極地大陸氣團　挑戰首波寒流

（圖／氣象署）

▲今日雨區擴大。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今日雨區擴大，北部高溫降10度！氣象專家吳德榮提醒，周六起入冬以來最強的「極地大陸氣團」向東南東移動，冷空氣主要通過華中以北及日韓，台灣雖僅受其邊緣影響，但北部明顯轉濕冷；下周二下午起另一股更強、挑戰入冬第一波「寒流」（台北氣象站低於10度）的冷空氣抵達，會降到幾度，應密切觀察。

中央氣象署預報員陳姵安接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（12日）鋒面通過，加上東北季風增強，主要是北部高溫下降，整天偏濕涼，雨區擴大到中部以北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。氣象署觀測，台北氣象站周一高溫來到30.2度，今預估僅20度，降幅達10度。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

陳姵安說，周三東北季風影響，雨區縮小至大台北、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；周四東北季風減弱，氣溫回升，周四、周五各地多雲到晴，東半部有局部短暫雨。

陳姵安表示，周六鋒面通過，東北季風或大陸冷氣團增強，周六到下周一北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；這波冷空氣可能影響到下周四，周六後北部溫度都在20度以下，第一波低溫台北測站預估14度上下，下周一短暫回溫，但高溫頂多18度左右，下周二再降溫，冷空氣更強，但由於屬更後期預報，得繼續觀察。

▼周末起轉濕冷。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲▼冷氣團,寒冷,寒流,濕冷,街頭民眾,低溫,禦寒,冬天。（圖／記者周宸亘攝）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日東北季風南下，北部及東半部有局部短暫雨，冷空氣偏弱，北台雲多降雨，明顯轉涼，中南部影響不大；周三東北季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫回升；周四、周五高壓迴流影響，各地晴朗穩定，氣溫續升，白天暖熱如夏。

吳德榮分析，周六起入冬以來最強的極地大陸氣團，向東南東移動，冷空氣主要通過華中以北及日韓；周六、周日台灣雖僅受其邊緣的影響，北台氣溫驟降、明顯轉濕冷，中南部亦略受影響，最新各國模式模擬的強度，大都已有「大陸冷氣團」的強度。

吳德榮指出，下周一下午至下周二上午有短暫空檔，降雨暫歇、氣溫略升；下周二下午起至下周四另一股更強、挑戰入冬第一波寒流的冷空氣抵達，會降到幾度？模式模擬調整中，應密切觀察。

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