周末冷氣團抵台「半個台灣13度」　鋒面夾擊雨區曝！

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

今明兩日受到東北季風影響，迎風面較為涼冷，明日清晨馬祖14度、中部以北及東北部18度，周四、五白天溫度上升，高溫上看30度，但周六又會有一波大陸冷氣團南下，最低溫在馬祖只有8度，中部以北及東北部則下探14度，這波冷氣團影響時間長，且下周還會有其他冷空氣影響，很有冬天的感覺。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今日東北季風影響，大台北山區、基隆北海岸、東部短暫降雨，北部零星短暫降雨，新竹以南可見陽光。明日水氣減少，北部平地降雨機率降低，東部、大台北山區降雨範圍更為局部。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周四、五東北季風減弱，只剩下東部有零星短暫降雨。周六起鋒面及冷氣團影響，北部、東部、馬祖雲多有短暫雨，中南部可見陽光。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

今明兩日東北季風影響，明日清晨馬祖14度，金門、中部以北、東北部18-19度，其他地區20-21度。周四、五溫度回升，中南部28-30度，北部、東北部26-27度，日夜溫差大。

周六起冷氣團南下，影響時間長，溫度降幅較大，早晚低溫馬祖8度，金門10度，中部以北、東北部13-14度，其他地區17-18度，沿海空曠地區可能再低2-3度。但因為水氣條件不佳，高山降雪機率較低。

下周也將有一波波冷空氣影響，至於強度為何，氣象署還需持續觀察，不過因為周末開始就會轉冷，因此低溫的狀況會持續好一陣子，下周將很有冬天的感覺。