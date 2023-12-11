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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭倍宏率眾繞高市府抗議被栽贓　簡煥宗反轟他不提總會長涉賄選

▲▼高雄市議員簡煥宗。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲簡煥宗嗆郭倍宏抹黑高雄市政府，還不提總會長涉賄選案。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

喜樂島高雄市第六選區立委參選人郭倍宏今天（11日）率領競選團隊到市府大門前面抗議遭監控及栽贓，批評政風處已變東廠，更淪為黃捷議員的競選總部，強調將追究到底。高雄市議員簡煥宗反擊郭倍宏，隻字不提後援會總會長陳乃靜涉嫌賄選一事，相當奇怪，強調不該用仇恨、抹黑及陰謀論作為選舉手段。

簡煥宗指出，11月06日，高雄市立法委員候選人郭倍宏的後援會總會長陳乃靜，涉嫌為郭台銘連署進行賄選，而遭檢調聲押禁見，可見檢方要求市府政風處配合協助調查，是其來有自的。

對此郭倍宏不但隻字不提，反而在臉書洋洋灑灑寫了一大篇，抹黑市府惡意監控，但通篇不提陳乃靜涉嫌賄選，實在是相當奇怪。

▲▼轟被監控又栽贓！郭倍宏率眾繞高市府抗議　狠批政風處變東廠 。（圖／記者吳世龍攝）

▲郭倍宏率眾繞高市府抗議，狠批政風處變東廠。（圖／記者吳世龍攝）

簡煥宗說，陳乃靜是郭倍宏後援會總會長，因涉嫌為郭台銘賄選，所以檢方才要求高雄市政府政風處配合偵辦，選舉期間查賄選本來就是檢警的業務，各縣市都一樣，請郭倍宏候選人勿隨意呼嚨市民。

既然郭倍宏後援會總會長有賄選之嫌疑，就應該配合調查，向政風單位說清楚講明白，但郭倍宏候選人卻選擇跑去抗議，這個「郭董挺郭董」的怪異現象，實在令人難以理解。

簡煥宗強調，選舉已進入最後衝刺階段，不該用仇恨、抹黑或陰謀論作為選舉手段，國會需要的是專業民代，而非搬弄是非，干涉檢調單位辦案的政治人物！

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