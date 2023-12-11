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已婚男師伸魔爪！停車場激戰17歲高中妹　還想丟下妻兒私奔

▲▼ 。（圖／ JACKSON COUNTY SHERIFF`S DEPARTMENT）

▲ 霍金斯承認和17歲女學生發生關係。（圖／ JACKSON COUNTY SHERIFF`S DEPARTMENT）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密西西比州一名已婚男老師爆出和17歲女學生發生關係，每個月都會在他家中或車上等地點激戰，甚至計畫瞞著所有人「跨州私奔」，被控犯下性侵重罪。

根據《紐約郵報》，38歲男子霍金斯（James Donald Hawkins II）在密西西比州海泉（Ocean Springs）學區擔任高中物理老師，承認在家中和該市沃爾瑪停車場和一名17歲女學生發生性關係，於11月30日被捕，被控犯下性侵重罪。

傑克森郡警長強生（Kristen Johnson）5日在聽證會上說明，受害女學生表示，她和霍金斯的關係從今年春季學期結束前開始，當時她在學校遇上問題，霍金斯以安慰她為由開始與她發生關係；霍金斯則承認，他們大約每個月做愛一次，地點包括他和妻小同住的家中和車上，兩人還計畫私奔到路易斯安那州。

霍金斯繳納15萬美元保釋金後於5日獲釋，執法部門仍在進行調查，可能對他提出更多指控。他的律師麥考密克（Cameron McCormick）和海泉學區未回覆媒體置評請求，但霍金斯被捕後，學區官員曾聲明稱他已被解雇，「傑克森郡治安部門今天宣布逮捕並指控一名教師，我們對此深感不安」，「他已經被開除」。

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