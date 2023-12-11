家族驚天秘密！她以為自己是獨女　20歲才知有「77神秘兄弟姊妹」

▲希娜發現自己是捐精者的女兒後，已和77名同父異母的兄弟姊妹認親。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

美國來自俄亥俄州的希娜（Sheena Holland-Dolan）過去一直以為自己是名獨生女，不料她卻在20歲時震驚發現，自己不僅不是父親的親生女兒，甚至還有77個神秘的兄弟姊妹。

據《每日郵報》報導，希娜的父親因為有缺陷，與母親努力造人很長一段時間，依舊無法成功擁有小孩，於是希娜的母親便借助了精子庫的精子人工受孕，最後成功生下了希娜。

儘管這對夫婦被告知不應告訴女兒自己的親生父親另有其人，但他們還是在希娜20歲時，將真相告訴了她。希娜表示，她獲悉自己不是父親的親生女兒時大為震驚，「我一直以為自己是爸媽的獨生女，我必須說我真的嚇壞了」。

▲希娜與多名同父異母的兄弟姊妹感情良好。（圖／翻攝自IG）

現年26歲的希娜表示，自己一開始得知消息時感到十分難過，「我感覺自己像是被騙了一樣，也擔心別人會怎麼看我，但這件事後來也激發了我探索自己是否還有其他兄弟姊妹的慾望」。

於是，她開始使用尋親網站「23andme」尋找她的兄弟姊妹，不料卻在上面發現自己居然有77個同父異母的手足，讓她再次被這龐大的家庭感到震驚，也開始積極尋找對方，並與他們建立聯繫。

希娜發現，她的生父自大學起就開始捐精，以獲取額外的收入，並協助其他夫婦懷孕。這位捐贈者的精子被用於多個家庭，導致希娜的兄弟姊妹人數眾多，其中甚至還有一名5歲的小孩。

儘管希娜的成長過程與其他兄弟姊妹截然不同，彼此也素不相識，但她的丈夫安德魯（Andrew）發現，他們有極其相似的行為習慣。希娜表示，她對此感到十分有趣，但她確實很擔心自己未來的小孩在選擇伴侶時可能會不小心與近親結合，「我認為精子捐贈應該被更嚴格控制，並擁有更多規定」。