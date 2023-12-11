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社會 社會焦點 保障人權

就在新竹市政府州廳內！色警猥褻女子遭判刑2年定讞

▲新竹市政府外觀、新竹州廳外觀。（圖／翻攝google）

▲新竹市政府內，日前竟發生駐衛警猥褻女子案件。（圖／翻攝google）

記者吳銘峯／台北報導

實在很大膽！新竹市保安警察隊潘姓隊員，2020年初在新竹市府州廳內執勤時，見到一名身心障礙的女子前來舉牌陳情，竟趁著周末休假日期間將女子帶進服務中心內休息，並猥褻得逞。一二審均將潘男判刑2年，案經上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

判決指出，潘男為新竹市警察局保安警察隊隊員，擔服新竹市政府安全警衛人員。他在2020年1月底某個周末值班，執行市政府州廳駐地安全維護勤務。在11點40分左右，領有身心障礙手冊的女子小芊（化名），手持陳情紙板進入新竹市政府一樓大廳內，潘男察覺有異，隨即上前詢問。

但潘男很快就知道小芊的狀況，隨即在警衛室內拿了一些餅乾、飲料，將小芊帶到大廳左側的服務中心內，讓小芊在服務中心內沙發坐下，自己則先轉身離開上廁所，等到再進門時，就問小芊：「可以幫我按摩嗎？」並趁著小芊起立時，撫摸小芊胸部。

小芊畏懼他是警察不敢反抗，潘男更拉開褲子拉鍊，掏出寶貝，還抓小芊的手來握住寶貝。小芊驚稱：「這不是按摩」，但潘男竟說：「再等一下」，繼續猥褻犯行。潘男持續犯行約莫數分鐘，滿足後才對小芊說：「這不可以說出去喔！」隨即開門將小芊送走。小芊返家後打電話給舅舅，而後就主動報警。檢警單位查證屬實後，對潘男提起公訴。

法院審理時潘男否認犯案，辯稱當時帶小芊進服務中心後，她就開始講述自己的身世，說了10多分鐘，並未有任何猥褻犯行。但法院根據小芊的供詞，以及部分客觀證據，認定潘男有罪。一二審均將潘男判刑2年，全案再上訴，最高法院11日駁回上訴定讞。

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