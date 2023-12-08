基隆廟口夜市人潮聚集　基隆地檢宣導反賄選深入民心

▲基隆地檢署「基隆廟口 百攤百位 逗陣來反賄」活動。（圖／基隆地檢署提供）

記者吳銘峯／台北報導

基隆地檢署宣導反賄選不遺餘力，這次走進基隆最著名的「廟口夜市」中，將反賄選的觀念深入教導民眾。基隆地檢署檢察長李嘉明感謝在場許多攤商，願意將反賄選的貼紙、海報，應用在販售的商品或店面中，相信透過這樣的宣導，一定能交出漂亮的反賄選成績單。

本次「基隆廟口 百攤百位 逗陣來反賄」活動，於7下午在基隆市仁三路奠濟宮廟口廣場舉行，由於基隆地檢積極宣導，包含基隆地檢署主任檢察官陳照世、基隆市榮譽觀護人協進會理事長楊司平、更生保護會基隆分會主委林正峰、基隆地檢署書記官長陳德晶、基隆地檢署主任觀護人許瑜庭，以及基隆廟口夜市自治組織—仁三路及愛四路管理委員會主任委員，以及基隆市零售市場主任委員均到場響應，現場熱鬧滾滾。

▲基隆地檢署檢察長李嘉明，感謝當地商家支持宣導反賄選。（圖／基隆地檢署提供）

李嘉明致詞時特別感謝許多廟口攤商願意在販售商品外包裝貼上反賄選貼紙，也在攤位上張貼反賄選海報，以實際行動支持反賄選，李檢察長表示人民是國家的主人，明年1月13日手中神聖的一票，是決定國家的未來關鍵性的一票，需要大家傳遞乾淨選風的正能量，塑造完善民主制度。

李嘉明在活動中也將經典樸實、具臺灣味且受日韓觀光客青睞的茄芷袋贈送給在場佳賓，期待鄉親拿著深具文化意涵帶有復古風的「反賄選茄芷袋」購物或穿梭街坊鄰里時，時時提醒大家反賄選。

另外陳照世也特別和鄉親分享自己的查賄經驗，並提醒大家要堅定自己的立場，特別在執法單位的嚴厲查緝下，「檢舉賄選拿獎金」才是最正確的方法。基隆市榮譽觀護人協進會榮譽觀護人高振剛則打扮成現代財神爺，告訴大家「檢舉賄選拿獎金」的專線電話0800-024-099撥通後再按4。

▼基隆地檢署主任檢察官陳照世，分享自己查緝反賄選的經驗。（圖／基隆地檢署提供）