　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

基隆廟口夜市人潮聚集　基隆地檢宣導反賄選深入民心

▲▼基隆地檢署「基隆廟口 百攤百位 逗陣來反賄」活動，檢察長李嘉明，主任檢察官陳照世。（圖／基隆地檢署提供）

▲基隆地檢署「基隆廟口 百攤百位 逗陣來反賄」活動。（圖／基隆地檢署提供）

記者吳銘峯／台北報導

基隆地檢署宣導反賄選不遺餘力，這次走進基隆最著名的「廟口夜市」中，將反賄選的觀念深入教導民眾。基隆地檢署檢察長李嘉明感謝在場許多攤商，願意將反賄選的貼紙、海報，應用在販售的商品或店面中，相信透過這樣的宣導，一定能交出漂亮的反賄選成績單。

本次「基隆廟口 百攤百位 逗陣來反賄」活動，於7下午在基隆市仁三路奠濟宮廟口廣場舉行，由於基隆地檢積極宣導，包含基隆地檢署主任檢察官陳照世、基隆市榮譽觀護人協進會理事長楊司平、更生保護會基隆分會主委林正峰、基隆地檢署書記官長陳德晶、基隆地檢署主任觀護人許瑜庭，以及基隆廟口夜市自治組織—仁三路及愛四路管理委員會主任委員，以及基隆市零售市場主任委員均到場響應，現場熱鬧滾滾。

▲▼基隆地檢署「基隆廟口 百攤百位 逗陣來反賄」活動，檢察長李嘉明，主任檢察官陳照世。（圖／基隆地檢署提供）

▲基隆地檢署檢察長李嘉明，感謝當地商家支持宣導反賄選。（圖／基隆地檢署提供）

李嘉明致詞時特別感謝許多廟口攤商願意在販售商品外包裝貼上反賄選貼紙，也在攤位上張貼反賄選海報，以實際行動支持反賄選，李檢察長表示人民是國家的主人，明年1月13日手中神聖的一票，是決定國家的未來關鍵性的一票，需要大家傳遞乾淨選風的正能量，塑造完善民主制度。

李嘉明在活動中也將經典樸實、具臺灣味且受日韓觀光客青睞的茄芷袋贈送給在場佳賓，期待鄉親拿著深具文化意涵帶有復古風的「反賄選茄芷袋」購物或穿梭街坊鄰里時，時時提醒大家反賄選。

另外陳照世也特別和鄉親分享自己的查賄經驗，並提醒大家要堅定自己的立場，特別在執法單位的嚴厲查緝下，「檢舉賄選拿獎金」才是最正確的方法。基隆市榮譽觀護人協進會榮譽觀護人高振剛則打扮成現代財神爺，告訴大家「檢舉賄選拿獎金」的專線電話0800-024-099撥通後再按4。

▼基隆地檢署主任檢察官陳照世，分享自己查緝反賄選的經驗。（圖／基隆地檢署提供）

▲▼基隆地檢署「基隆廟口 百攤百位 逗陣來反賄」活動，檢察長李嘉明，主任檢察官陳照世。（圖／基隆地檢署提供）

ET快訊
北海道自由行出事！　6台灣人傷勢曝光
快訊／總統辯論喬定！　12月30日公視登場
快訊／中華隊今抗日　先發打線出爐
台男頂「超大巨雕」闖關！　泰國海關當場扒褲傻眼
快訊／喇舌摸腿女童　淫校長遭解聘！永不任用
國外刪資料筆電寄回台！　「Lin bay好油」爛招曝光
海底撈「神扯服務再+1」　網曝完了：台灣店員又要離職
「97萬YT頻道被刪了」！　米砂改當上班族揭近況

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

基隆廟口夜市人潮聚集　基隆地檢宣導反賄選深入民心

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

基隆廟口夜市人潮聚集　基隆地檢宣導反賄選深入民心

路透社記者中彈身亡！外媒採訪團黎巴嫩遇襲　調查：以色列做的

選務錯假訊息流竄　中選會曝「查核平台」：以免觸法

台北大巨蛋首轟難產中　韓國教頭：韓國巨蛋較容易開轟

高雄酒駕男透天2919萬拍出　母親卻變債權人爆爭議

李多慧變擋泥板！　本尊被逗樂連貼愛心符號...罕見回3字

他感慨「青少年不看電影了？」　眾人點頭嘆：都在玩手機

黑熊學院沒有部隊跟槍　沈伯洋澄清謠言：我們比較怕被吊路燈

短效血壓藥「恐致腦梗塞」！年用3615萬顆　食藥署即起限縮適應症

快訊／總統辯論終喬定！　12月30日公視登場

爆高市政風處「監控候選人」　郭倍宏怒飆喊話賴清德：踹共

鬆獅聽爸咳嗽努力爬床關心　媽吃醋：換我都沒有反應QQ

法律熱門新聞

基隆地檢到廟口夜市宣傳反賄選

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

給說法／你知道自己被限制出境嗎

5男關一起　牢房竟變炮房

愛的小手打死2歲童　判刑7年半

劉彥君／地上權住宅知多少

蔡英文接見　監所及保護有功人士

洪敏超／手機門號遭盜該如何自保

輔大學弟性侵學姊案　判賠90萬確定

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

李家豪／證人之權利與義務

主任檢察官教你看懂地檢署傳票

騙扁小子黃琪再施詐　判刑定讞又免入獄

柯博齡／網路上什麼都可以買賣嗎

更多熱門

相關新聞

蘇震清出現小琉球助選　高院傳訊問明白

蘇震清出現小琉球助選　高院傳訊問明白

涉及立委集體收賄案的立委蘇震清，一審遭判刑10年，並遭限制出境、出海。不過他上月底卻出現在小琉球為兒子助選。高院認為他違背禁令，8日上午傳訊他到案說明。蘇震清表示，他是為了做選民服務才出海，況且小琉球也是屏東縣轄內，之後會更謹慎，會向法院聲請。

炎亞綸遭控性侵　獲不起訴確定

炎亞綸遭控性侵　獲不起訴確定

屏東檳榔店強盜性侵案　重判18年定讞

屏東檳榔店強盜性侵案　重判18年定讞

對岸「觀選團」不來了！陸委會：一團都沒有

對岸「觀選團」不來了！陸委會：一團都沒有

俄羅斯2024年3月17日舉辦總統大選

俄羅斯2024年3月17日舉辦總統大選

關鍵字：

法律人權總統大選基隆地檢查賄選廟口李嘉明廟口夜市

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

「台灣70萬內新車」只剩這6款

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

米砂「97萬YT頻道被刪了」！

彰化男果園綑女友　芭樂公主被斷臂砍死

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面