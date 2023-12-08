陸軍上校被對岸吸收！簽署「為祖國效力」誓言書　判刑7年半定讞

▲陸軍上校收取賄賂56萬元，並簽署「為祖國效力」的誓言書，遭判刑定讞。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

陸軍步訓部上校主任向德恩，遭大陸情報單位盯上，並透過退役上尉邵維強遊說，吸收向德恩。向男還穿著軍服，簽署「為祖國效力」的誓言書，2人開心合影。向德恩一二審均遭判刑7年6月，案經上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

判決指出，向德恩曾任金門防衛指揮部金門守備大隊上校大隊長 、陸軍步兵206旅上校副旅長、陸軍裝甲564旅上校副旅長、陸軍第八軍團指揮部作戰處上校副處長，直到去年案發時，已經擔任陸軍步兵訓練指揮部作戰研究發展室上校主任研究教官。

向德恩的妻子曾在金門某旅館任職，旅館的負責人為退役中尉邵維強，邵維強因此結識向德恩。2018年間向德恩與妻子離婚，邵維強趁虛而入，拉攏向德恩，並以「支持兩岸和平統一」、「早一點讓習大大那邊認同」、「我們要幫你在未來……如果將來以後有戰事，你不是第一個、而是我們整個都有一個兩岸和平統一的陣線來做好」、「做這事就是我們早點讓他們認同我們……你的需求、需要什麼樣的話，升遷、包括各方面的，所以你有想法了、有安排了，你慢慢就會感受的到」、「你有什麼困難、有什麼想法，都可以告訴我，工作上、財務上等等，他們都安排好了」等話語遊說，也承諾向德恩每個月可以另外領取4萬元的費用。

向德恩被打動後，簽下「本人向德恩，在此宣誓，本人支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上盡力為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮的使命。立誓人向德恩」的誓言書，並提供名片。但對岸情報單位不滿意，向德恩再簽署「本人向德恩，在此宣誓支持兩岸和平統一，效忠祖國，一旦兩岸發生戰爭，本人會在自己的工作崗位上，盡自己能力為祖國效力，完成和平統一的光榮使命。立誓人向德恩」的第二份誓言書，並穿上軍服，2人面帶笑容開心合影。邵維強之後每月交付向德恩4萬元，一直到去年1月間遭查獲，總計向德恩領取56萬元。

向德恩被依照《貪污治罪條例》「違背職務收賄罪」提起公訴，一二審均判刑7年6月，全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。至於邵維強也被查獲，日前遭最高法院判刑12年6月定讞。