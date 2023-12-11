楊丞琳一句「河南人愛騙人」為何惹眾怒？　他曝真相：刻板印象

▲楊丞琳在演唱會上失言。（圖／翻攝自微博）

記者施怡妏／綜合報導

楊丞琳9日在河南鄭州開演唱會，因說出「河南人愛騙人」等話語，掀起在地人不滿，雖已道歉稱是玩笑話，卻難平息怒火，相關部門已展開調查；就有網友解釋，這句話會引爆眾怒，是因為「這是一種刻板印象」，就像講台中黑道多，人人都有槍一樣，如果玩笑沒有拿捏好尺度，就會變成歧視。

有網友在PTT發文，「為什麼楊丞琳說這一句會踩到地雷？」這就像大家常酸台中黑道多，每人都有槍一樣，「大家都知道是開玩笑，在玩哏，一種刻板印象的玩笑，但一弄不好就會變歧視，尤其是在中國這種地方，因為中國真的有存在這種地域歧視」。

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「為什麼說河南人會騙人？」原PO解釋，因為河南自古戰亂多、水患多，地貧人窮，河南人要到其他省工作，因為教育不好，又自私功利，導致河南人很多不務正業，愛騙人錢，愛詐、小偷多，「中國有句話叫『沒有河南人，沒有防盜門』，意思就是只要沒有河南人在，就不擔心有小偷的問題發生」，不過，這些都是過去式了，現在已經好很多了。

▲楊丞琳道歉。（圖／翻攝自微博）



貼文一出，網友恍然大悟，「因為大陸是真的歧視，跟台中人那種開玩笑不同程度」、「河南人好像在他們那邊經常被人噴，文化低落，流氓很多之類的」、「拿到現實講真的蠻天兵」、「一般人拿河南人開玩笑就算了，楊去開演唱會，還罵他們愛騙人，當然犯眾怒」、「開別人玩笑是最容易誤踩的」、「有一定真實性的玩笑不能隨便開，特別是在正式場合」。

楊丞琳10日親上火線在微博發文道歉，「我要為鄭州演唱會上那個冒犯並沒有禮貌的玩笑道歉，對不起。的確是我的不對，我非常願意也應當接受大家及時的指正和批評。再次跟因為我而受到困擾的人鄭重道歉」。