AI慘遭濫用！深偽技術「變臉移植」讓女性裸體　色情網站瀏覽數暴增

▲隨著AI技術發展，利用「深偽技術」讓照片女性裸體的網站或應用程式跟著盛行。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著科技日新月異、人工智慧（AI）技術更加發達，相關的犯罪手法也跟著提升，至於女性們恐怕得擔憂自己是否會淪為高科技「變臉脫衣」的犯罪對象！美國一間社交媒體分析公司發現，今年9月光是在一個月以內就有高達2400萬人瀏覽使用深偽技術（deepfake）的網站或應用程式。

根據《彭博社》報導，美國社群媒體帳戶分析公司Graphika發現，光是在今年9月的一整個月以內，就有2400萬人瀏覽了利用深偽技術（deepfake）的「脫衣裸體網站」，使用者可以透過AI變臉技術，將照片內的女性變造成脫衣、裸體的狀態，而這些網站或應用程式擅用社群媒體做為廣告手段。

其中，從今年年初以來，包括X（前稱推特）、知名網路論壇Reddit上，光是為使用深偽技術達成變臉裸體效果的網站、應用程式作宣傳的廣告或超連結數量更是暴漲了2400%，而這很大部份的原因是仰賴於AI技術的發展，使得利用深偽技術進行相片臉部移植、進而重建出裸體相片的技術更加成熟，且相片解析度也比數年前好，不會像之前一樣模糊。

Graphika表示，這些利用深偽技術的脫衣裸體網站之所以受歡迎，是因為應用程式開發人員所使用的模型一般來說都是免費的，且AI能夠創造出比幾年以前還要更清晰的圖片。Graphika分析師拉卡托斯（Santiago Lakatos）表示，「你可以創造出看起來很逼真的東西，以前利用深偽技術所創作的作品往往很模糊。」

報導指出，由於AI在發展上的進步，使得未經雙方同意的色情內容很有可能在不知不覺之間被製造出來、甚至還因此被散播在網路或社群上，而當事人根本就不知情、也不會同意。

從X所發布的一張含有「脫衣裸體」的廣告圖片中可以看到，其廣告所使用的宣傳語言暗示著客戶們可以盡情利用AI深偽技術製作裸照，然後再將合成被害人臉部特徵的裸照發送給被害者，達成煽動或騷擾被害者的目的，而其中一款應用程式甚至成為Google、YouTube上的贊助付費內容，當使用者搜尋「裸體」關鍵字時，會首先出現。

長期以來，未經同意下的公眾人物色情內容一直是網際網路的一大禍害，如今隱私專家們更擔心，AI技術的深度發展，更讓深偽技術應用程式在使用上變得更容易、更加有效。

電子前哨基金會（Electronic Frontier Foundation）網路安全主管加爾佩琳（Eva Galperin）表示，「我們發現，利用深偽技術的此類攻擊是針對普通人實施，尤其在高中生、大學生中可以發現這種狀況，且許多受害者從來沒有發現過自己慘遭『變臉』移植的裸體相片，即便發現了照片，也難以讓執法部門透過採取法律行動進行調查、找尋資金來源。」