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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／趙少康喊大量造飛彈　邱國正：避免戰爭是大家共同期望

▲▼國防部長邱國正接受媒體聯訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲國防部長邱國正接受媒體聯訪。（圖／記者陳家豪攝） 

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康近日拋出，將來要大量製造飛彈，並派遣台灣的軍事觀察員到中國大陸，看看沿海軍事部署。對此，國防部長邱國正今（11）日赴立法院備詢前受訪說，對於選舉議題他沒有意見，「避免戰爭是大家共同的期望，好不好？」

趙少康近日談到兩岸議題時談及，若當選將向中國大陸要求，共機不要再越過海峽中線、戰艦不可以繞台，同時，台灣要準備3道防線，包括大量製造飛彈，能造多少就造多少，「若中國大陸攻擊我們，我們也可以回擊」。

對此，邱國正今天上午前往立法院外交及國防委員會備詢前，媒體詢問，如何看待趙少康主張，要派遣台灣的軍事觀察員到中國大陸？邱國正說，選舉的議題他沒有意見，國軍戰備訓練是本務，不會因為環境變化而改變主要任務，他只知道，軍事是政治的延長，很多議題政治方面沒有搞定的話，軍事不可能有任何逾越的作為。

邱國正直言，「我都沒有意見，他的個人論調」，很多專家學者講的都有立論基礎，可是基礎怎麼來國防部從來沒有跟任何人做討論，國防部永遠的基本工作是戰訓本務。

媒體再度追問，如何看待趙少康主張大量造飛彈？這是否已是現在在做了？邱國正僅說，（飛彈是）平常戰備、整備工作要項之一，沒有哪個階段要特別凸顯出來，「我就沒有評論，我不太了解，避免戰爭是大家共同的期望，好不好？」

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