快訊／「一切都是上帝的安排」　蕭美琴抽到2號：美德雙全

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴今（11）日前往中選會，代表抽出候選人號次2號，現場嗨喊「美德雙全，穩健向前」競選口號。她表示，今天抽到「美德雙全，穩定向前」，代表著勝利的2號，賴清德與蕭美琴將守護台灣民主、和平、繁榮，堅持社會公義永續，「一定要讓台灣贏」。

▲蕭美琴今天抽出候選人號次2號。（圖／記者屠惠剛攝）

中選會今天上午舉辦號次抽籤，蕭美琴抽出2號，國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人李利貞代表抽出3號，民眾黨總統候選人柯文哲則親自抽出1號。

蕭美琴會後發表談話，並在手板貼上候選人號次2號。她說，她昨天答覆媒體提問說，一切都是上帝的安排，和台灣人民的祝福，今天抽到「美德雙全，穩定向前」，代表著勝利的2號，賴清德、蕭美琴這次參選，也是帶著非常豐富的政見來參選，不管是守護台灣的民主、和平、創造繁榮、堅持社會公義永續，都能夠持續獲得所有台灣人民的支持與認同。

蕭美琴說，「美德配」也會繼續努力，一定要讓台灣贏，台灣贏，台灣就會是世界的台灣。此外，民進黨官方社群也在第一時間，發布搭配犬貓吉祥物的「美德雙全，穩健向前」宣傳圖卡。

中選會預計12月15日公告總統、副總統選舉候選人名單。據規劃，總統候選人3場公辦電視政見發表會訂於20日下午7時、26日下午2時及28日下午7時，副總統候選人政見發表會訂於22日下午7時舉行；各家媒體共同主辦的電視辯論會，將於12月30日下午2時在公共電視台舉行，副總統場次暫定明年1月1日下午2時舉行。

▲民進黨社群已發布「美德雙全」宣傳圖卡。（圖／翻攝自民進黨官方Line）