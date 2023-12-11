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人夫囚24歲女逼賣淫虐待致死　日檢求處20年徒刑

▲暴力,虐待,家暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人夫將一名24歲女性虐待致死。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本一名與妻子、妻子妹妹同居的37歲男子，先前長期囚禁一名24歲女性，強迫對方賣淫還將她虐待致死後帶到荒郊野外棄屍；檢查官在庭上對其求處20年有期徒刑。

綜合日媒報導，37歲的海部學是沒有固定住處的失業男子，他於2019年帶著24歲被害人田中早苗、27歲的妻子與妻子25歲的妹妹到栃木縣佐倉市一間公寓入住。他在房內將田中早苗狠狠毆打致死，之後再將屍體埋在宮城縣白石市的近郊森林裡。

4個人同住公寓長達4個月時間，顯示另外2名女子應多少知情，但報導並未說明兩人是否了解狀況，或有協助犯案的行為。

海部學上周在宇都宮地方法院出庭，遭檢方求處20年有期徒刑。辯護律師表示，海部學遺棄遺體這點「毫無疑問」，但主張「毆打虐打無法作為死亡的直接關聯」，否認檢方的部分指控。

檢方則稱海部學在很長一段時間內主導了對田中早苗的襲擊，並導致對方死亡。對此辯方律師辯稱，海部學只在受害者死亡前對她進行「輕微毆打」，毆打與受害者死亡間的因果關係「仍存在疑問」。

海部學表示，若因此被判9年刑期並不為過，他在聲明中坦承自己每天都被害人實施暴力，是「一種危險而且殘忍的行為」，「我為死者家屬感到難過」。

下一次出庭時間為本月28日，接下來庭上將傳喚證人與訊問被告，預計明年1月11日宣判結果。

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