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今晚變天！　入冬最強「極地大陸氣團」濕冷一周時間曝

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／綜合報導

今晚變天，周末再一波！氣象專家吳德榮提醒，周六起入冬以來最強的「極地大陸氣團」向東南東移動，冷空氣主要通過華中以北及日韓，台灣雖僅受其邊緣的影響，仍將有近一周偏冷的天氣，尤其迎風面持續濕冷令人不適；最新各國模式模擬大都有「大陸冷氣團」的強度，部分模式甚至修強至「強烈大陸冷氣團」。

中央氣象署表示，今天（11日）各地仍為多雲到晴的穩定天氣，僅東半部有局部降雨，東南部及恆春半島可能會受到海面對流影響，有較大雨勢發生的機率，東北部及東部降雨則較零星，入夜北部水氣也會開始增加，降雨機率提高；白天各地感受溫暖偏熱，西半部高溫為29至31度左右，東半部雲量較多，高溫約26至28度。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日高壓迴流影響，各地為晴時多雲，東半部偶有局部短暫的機率，白天暖熱、早晚涼、日夜溫差大。

吳德榮說，周二東北季風南下，北部及東半部有局部短暫雨，冷空氣偏弱，北台白天氣溫降，天氣轉涼，低溫變化不大；周三東北季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫回升；周四、周五各地晴朗穩定，氣溫續升，白天暖熱如春。

吳德榮提醒，周六起入冬以來最強的「極地大陸氣團」向東南東移動，冷空氣主要通過華中以北及日韓，台灣雖僅受其邊緣的影響，仍將有近一周偏冷的天氣，尤其迎風面持續「濕冷」，令人不適。

吳德榮指出，最新各國模式模擬大都有「大陸冷氣團」的強度，部分模式甚至修強至「強烈大陸冷氣團」，但為7天之後，模式會再如何調整？應持續觀察。

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