楊丞琳喊「河南人愛騙人」出事！大陸多個政府部門出手調查

▲楊丞琳在鄭州演唱會上失言，政府單位介入調查。（資料照／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

女星楊丞琳9日在河南鄭州開演唱會，期間因為說出「河南人愛騙人」等話語，因而掀起在地人不滿，也有無數粉絲向政府單位檢舉，鄭州的便民服務熱線也因此被打爆。對此，便民服務熱線的工作人員表示，會將事件轉接相關部門處理，結果出爐會第一時間通知。

楊丞琳9日在鄭州的奧林匹克體育中心體育館舉辦演唱會，在與粉絲互動的環節當中，說出「河南人不可以這樣子啦，你們有些名聲了欸！你們知道吧？愛騙人的事情，不要騙我」，令台下粉絲感到十分訝異。

許多觀眾一度以為是自己聽錯，反應過來以後，則是痛斥這種行為相當不可取，並且在網路上出言撻伐。有觀眾向陸媒表示，當天晚上只有楊丞琳持有麥克風，沒有人有辦法跟楊丞琳聊天，更何況是出言激怒，網路上的影片都是完整、沒有經過剪輯的，也沒有斷章取義。

引起風波以後，楊丞琳也在微博上發文道歉、連續數度表達歉意。不過，許多大陸民眾對於她的道歉文不買單，不斷向政府單位檢舉，河南省文化和旅遊廳工作人員指出，10日接到了許多市民投訴，但因為文化旅行廳沒有投訴這項職能，只能告知這些觀眾，要向便民服務熱線反映，由相關單位來審理。

鄭州、河南省的便民服務熱線工作人員指出，確實已有接到問題反映，目前正由相關部門處理，若處理結果出爐，會在第一時間公告。

不過，楊丞琳事件持續延燒後，卻有不少大陸網友留言力挺，「只不過說了句實話而已，我覺得沒什麼」、「實話實說而已」、「雖然這是事實，但這是不能說出來的」、「有些話真的不能說出口。」