　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曖昧男突然已讀不回？性愛專家揭「轉淡」4原因：要點成就感

兩性專家欣西亞表示，若曖昧對象開始「轉淡」，建議靜觀其變、見招拆招，不需太過緊張。（示意圖／unsplash）

▲兩性專家欣西亞表示，若曖昧對象開始「轉淡」，建議靜觀其變、見招拆招，不需太過緊張。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

許多人都說「曖昧」是感情中最美好也最委屈的時候，而兩性專家欣西亞日前也解答了女性網友們的疑問，表示原本有曖昧關係的男性，若突然開始已讀不回、不理不睬，可能意味著「曖昧轉淡」。對此，欣西亞也點出了4個關鍵原因，直言「他可能試圖用放生的方式試探妳」。

欣西亞於臉書分享了「讓男人對妳從曖昧轉淡的4大原因」，首先，對方可能找到了更想追求的對象，雖然有些男生會「亂槍打鳥」找曖昧對象，餌多灑一點，提升成功的機率，但對於不精打細算、無法一心多用，甚至手頭上不富裕的男性，還是寧願進行1對1；因此，如果本來追求得很勤，中途卻突然出現更為心動的異性，自然會將目標轉移到另1個人身上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其次，若是男方的前女友又出現，上一段感情突然死灰復燃，對方便會與原本曖昧對象保持距離，而這個情形通常發生在男性被甩、被分手的情況，並且對前女友還有感情。

再者，假如一段曖昧關係中是男生主動居多，對方就可能試圖以「放生」的方式試探，用「以退為進」來了解女方心裡的感覺；最後，若男方感受到2人的關係毫無發展的可能性，也就是「反正我追不到了」的感覺，就可能開始尋找下一個新對象。

對此，欣西亞也建議，「男生追求也是需要成就感的」，如果女方的內心同樣有好感，必定要適度給予熱情，若是真的遇上「曖昧轉淡」的情況，也不要太過緊張，可以靜觀其變、藉機發訊息關心對方，再藉由對方的反應來見招拆招。

延伸閱讀
這次無鉛汽油沒有漲！　中油宣布柴油調漲0.6元
今日溫度迅速回升「最高29度」！　下周2波冷空氣報到「周末天氣濕冷」
阿嬤抱怨機車不聽使喚「右轉變左轉」　師傅嚇傻：再晚點命都沒了

ET快訊
快訊／徐若瑄驚爆離婚！　結束9年婚姻
快訊／韓國7比0擊敗菲律賓　奪亞錦賽季軍
虎航今首飛日本新航點　每周2班
好市多停車場2人遭逮　當場壓制在地
快訊／愛河又見浮屍　5天3起溺水案
水原一平跟著大谷翔平去道奇！史上最高薪翻譯誕生？
飛日本不到1500元！　大阪、東京全有優惠價

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

赴日旅遊幫代購　行李箱塞滿！「回國1狀況」惹怒她：根本欺負人

獨／番薯價格飆至10年新高！　饒河夜市名店「拔絲地瓜」喊漲

曖昧男突然已讀不回？性愛專家揭「轉淡」4原因：要點成就感

飛日本不到1500元！樂桃促銷今晚8點開跑　大阪、東京全有優惠價

虎航今日首航桃園－秋田　每周營運2班！為飛日第18個航點

跟風點地獄辣麵…男友吃到一半暴怒　她看一幕傻眼：丟臉到想分

國際國中科學奧林匹亞競賽　台灣奪6金「總排名第1」

他不爽被移行李！錄影公審阿伯「竊盜罪」　網抓疑點：好意思？

台鐵即將公司化改制　「R200、E500新車」明年上線時間曝

「橘色惡魔」下午4點高雄時代大道登場　5首曲目搶先公開

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

曾國城「舉杯慶祝」炎亞綸不起訴　曝蔡尚樺沒分手…被虧滿八卦的XD

台中烤肉攤遭爆料「疑有狗肉」　越籍老闆當場掀蓋：是烤乳豬

20年首次！EXILE表演一半喊卡　台上臨危不亂...AKIRA：恭喜大家

被爸問「姐姐怎麼來」　汪秒按鈴回：撿來的XD

赴日旅遊幫代購　行李箱塞滿！「回國1狀況」惹怒她：根本欺負人

獨／番薯價格飆至10年新高！　饒河夜市名店「拔絲地瓜」喊漲

曖昧男突然已讀不回？性愛專家揭「轉淡」4原因：要點成就感

飛日本不到1500元！樂桃促銷今晚8點開跑　大阪、東京全有優惠價

虎航今日首航桃園－秋田　每周營運2班！為飛日第18個航點

跟風點地獄辣麵…男友吃到一半暴怒　她看一幕傻眼：丟臉到想分

國際國中科學奧林匹亞競賽　台灣奪6金「總排名第1」

他不爽被移行李！錄影公審阿伯「竊盜罪」　網抓疑點：好意思？

台鐵即將公司化改制　「R200、E500新車」明年上線時間曝

「橘色惡魔」下午4點高雄時代大道登場　5首曲目搶先公開

皮包骨貓收編3年變「啤酒肚大叔」　醉倒窗邊嚇到2.2萬人：壞掉了

赴日旅遊幫代購　行李箱塞滿！「回國1狀況」惹怒她：根本欺負人

狗仔驚爆「頂流明星夫妻離婚」內幕！男方欠賭巨債…老婆舉動引揣測

簽大谷打破自由市場僵局！　官網關注賽揚史奈爾下一站

月領50K「養一家五口」要買第3間房！雙北人一聽傻眼

賴慧如「燙3天3夜」變爆炸頭　當媽後解放雙腳沒形象

汪汪下雨天每天待在家！馬麻喊關鍵字牠秒回頭：真的要出門嗎

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻…2原因夫妻情斷

獨／番薯價格飆至10年新高！　饒河夜市名店「拔絲地瓜」喊漲

巴鈺曝拍《阿叔》喝酒畫臉殺紅眼！　王彩樺要求「喝真的」全嗨翻

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

生活熱門新聞

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

黃牛哭哭！寶可夢卡「臺北的皮卡丘」價格跳崖

停車超歪被糾正！她「表情猙獰」偷刮特斯拉

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

北港武德宮「AI解籤」　18萬顯示卡買9張

超美政戰士曝光　鄉民讚「神級存在」：簽了

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

阿嬤修車怨「機車不聽話」　師傅一看嚇壞

108課綱刪古文該不該　1814台大生表態

國小師出國文考題測「恥度」！5標出爐「頂標35分」

即／橘色惡魔抵台！開心在機場合照

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

大谷翔平加盟道奇！　天價220億合約破紀錄

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

Lulu罕見說重話！

酒後「牽機車」算酒駕！全場吵翻

男大生性侵學妹　說話髒到不能緩刑

蔡允潔1年半沒愛愛「求醫生開春藥」

跟前任不糾纏三大星座！

快訊／女騎士逆向闖環河快速道路　對撞轎車亡

黃牛哭哭！寶可夢卡「臺北的皮卡丘」價格跳崖

竹科寶山大廠　工人大亂鬥畫面流出

禮讓行人竟挨罰2萬4　警撤銷罰單了

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面