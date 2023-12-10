曖昧男突然已讀不回？性愛專家揭「轉淡」4原因：要點成就感

▲兩性專家欣西亞表示，若曖昧對象開始「轉淡」，建議靜觀其變、見招拆招，不需太過緊張。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

許多人都說「曖昧」是感情中最美好也最委屈的時候，而兩性專家欣西亞日前也解答了女性網友們的疑問，表示原本有曖昧關係的男性，若突然開始已讀不回、不理不睬，可能意味著「曖昧轉淡」。對此，欣西亞也點出了4個關鍵原因，直言「他可能試圖用放生的方式試探妳」。

欣西亞於臉書分享了「讓男人對妳從曖昧轉淡的4大原因」，首先，對方可能找到了更想追求的對象，雖然有些男生會「亂槍打鳥」找曖昧對象，餌多灑一點，提升成功的機率，但對於不精打細算、無法一心多用，甚至手頭上不富裕的男性，還是寧願進行1對1；因此，如果本來追求得很勤，中途卻突然出現更為心動的異性，自然會將目標轉移到另1個人身上。

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其次，若是男方的前女友又出現，上一段感情突然死灰復燃，對方便會與原本曖昧對象保持距離，而這個情形通常發生在男性被甩、被分手的情況，並且對前女友還有感情。

再者，假如一段曖昧關係中是男生主動居多，對方就可能試圖以「放生」的方式試探，用「以退為進」來了解女方心裡的感覺；最後，若男方感受到2人的關係毫無發展的可能性，也就是「反正我追不到了」的感覺，就可能開始尋找下一個新對象。

對此，欣西亞也建議，「男生追求也是需要成就感的」，如果女方的內心同樣有好感，必定要適度給予熱情，若是真的遇上「曖昧轉淡」的情況，也不要太過緊張，可以靜觀其變、藉機發訊息關心對方，再藉由對方的反應來見招拆招。

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