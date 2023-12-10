「對美關係借鏡蔡英文、兩岸回到理性」　柯文哲：我遵守中間路線

▲民眾黨主席暨總統參選人柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前表示，若當選，在外交軍事上會延續總統蔡英文的路線，引發熱議。柯文哲10日在臉書解釋，在對美關係與外交上，他會借鏡蔡總統路線；但內政與外交關係必須回到中間理性路線，他認為，「中間路線」應該是2024的領導人必須遵守的，要能維持台灣自主，要與中國、美國都能溝通。

柯文哲表示，前幾天，他看到大家對於他談到「外交軍事按照蔡英文路線」有很大的疑問，說那就選民進黨籍的賴清德就好了，但他認為，其實， 蔡英文與賴清德的政治路線不同；此外，他雖然同意維持良好的對美關係，也要有足夠的國防自主能力，但是他不贊同蔡英文的兩岸關係和內政處理。

柯文哲指出，蔡英文在前總統李登輝主政時期，擔任國安會諮詢委員；之後，以無黨身分擔任陳水扁總統的陸委會主委，後來直接加入民進黨，蔡英文的確是民進黨籍裏面最往中間靠攏的領導人，也曾因「不夠獨」受到黨內獨派的挑戰，包括2019跳出來與她競爭的賴清德。

柯文哲提到，在外交上，蔡英文致力與其他盟友的關係，強化台灣軍事自主，這個部份他肯定，也會延續；但在兩岸問題上，搞成今天的僵局，他認為還是必須檢討。他強調，「中間路線」應該是2024的領導人必須遵守的，要能維持台灣自主，要與中國、美國都能溝通，「過去蔡英文扛著民進黨的包袱，想做都做不到，賴清德呢？」

對此，柯文哲昨天再度向賴清德提問，「請問務實的台獨工作者，是否會繼續推動台獨？、還是在美國的壓力之下，你從『務實的推動台獨』變成『務實的不推動台獨』？」，第一題若答是，會讓台海更加緊張；第二題答是，賴清德就等於承認「台獨金孫」的招牌，只是過去騙選票的工具，本質上是「台獨騙子」。

柯文哲重申，在對美關係與國防上，他會借鏡蔡總統路線，朝向台灣自主邁進；但內政與兩岸關係必須要回到中間理性路線，要恢復與對岸溝通、建立人民信賴的對話制度，內政上包含前瞻預算、大撒幣政策、沒有規劃的軌道建設、2025非核家園，全都必須徹底檢討，這是他的路線。

柯文哲最後喊話，「請問賴清德，你的兩岸路線、內政政策是甚麼？請說清楚，不要騙選票。」